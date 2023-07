Suspeito de integrar facção criminosa no CE é preso em condomínio de luxo do RN

Um homem, investigado por integrar uma organização criminosa com atuação no município de Maracanaú, foi preso em um condomínio de luxo, no Rio Grande do Norte, na última sexta-feira, 30. Com essa prisão, de janeiro a junho deste ano, sobe para 104 o número de suspeitos presos pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Desses, 13 tinham papel de chefia em seus grupos criminosos.



A captura foi uma ação conjunta da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), por meio da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), e da PC-CE, por meio da Draco, com apoio da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte.



Conforme as investigações, o suspeito identificado como Francisco Cleyton Epifânio de Sousa, também conhecido como “Netim da TUF”, teria antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, roubos, tráfico de drogas e receptação. Além disso, é investigado por integrar organização criminosa com atuação em um residencial que fica localizado no Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.



Equipes policiais cearenses localizaram o suspeito e se deslocaram para o endereço, onde prenderam o alvo em um condomínio de luxo na cidade de Parnamirim, Zona Metropolitana de Natal. O homem estava em posse de uma pistola 9 milímetros, três carregadores e munições, além de documentos falsos.



O suspeito foi conduzido para uma unidade policial, onde a ordem judicial foi cumprida. No local, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e falsificação de documento público. Além da arma, munições e documentos falsos, também foram apreendidos um veículo, aparelho celular e um notebook. Segundo a pasta, tratativas estão em andamento para o recambiamento do alvo para o Ceará.



Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas: (85) 98969-0182