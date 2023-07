Universitário é preso com 24 caixas de cigarros eletrônicos em Crateús

Um universitário de 19 anos foi preso, nessa terça-feira, 4, com 24 caixas de cigarros eletrônicos no bairro Morada dos Ventos, no município de Crateús.

De acordo com a Polícia Federal (PF), os agentes, em ação com os Correios, abordaram o homem em flagrante no momento em que ele recebia a mercadoria em uma encomenda postal enviada para a residência onde ele mora.

Durante a abordagem, o estudante não reagiu e afirmou aos policiais que comprou os cigarros eletrônicos em um grupo de aplicativos de redes sociais para, posteriormente, realizar a venda dos produtos aos amigos.

O homem foi indiciado por contrabando, crime que prevê pena de reclusão de até cinco anos, e está à disposição da Justiça.

A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros envolvidos no crime.