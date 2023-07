Bombeiros tem Dia de Portas Abertas na manhã deste sábado em Fortaleza; veja fotos

O evento atraiu muitas crianças e adultos que queriam conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos militares. A programação foi criada em alusão ao Dia dos Bombeiros e será encerrada no domingo, com a realização de uma corrida

À véspera do Dia dos Bombeiros, o entorno do Quartel Central dos Bombeiros, no bairro Jacarecanga, chamou a atenção dos fortalezenses logo cedo neste sábado, 1º. Lá estavam estacionadas as duas mais novas aquisições da corporação: a viatura de ataque com turbina, mais conhecida como Firebull Aircore, e a multioperações autobomba plataforma, a Multistar.

Criança tem festa de aniversário no batalhão dos bombeiros, em Fortaleza; VEJA



Os equipamentos, geralmente usados em resgates de vítimas e em combate a incêndios, tiveram “um dia de folga” e saíram em muitas fotos com crianças eufóricas por ter a chance de ver de perto e até sentar ao volante das máquinas de última geração.

Foi o caso do pequeno Heitor, de seis anos. Vestido com uma fantasia de bombeiro e carregando uma pelúcia do Marshall, o cão dálmata de uma franquia de desenho animado, o menino de cabelos longos não se continha de emoção ao se ver em cima de um autobomba tanque (o chamado “caminhão dos bombeiros”). Foi assim que Heitor deu uma volta no quarteirão com a sirene ligada na manhã deste sábado, 1º de julho.

“É a segunda vez que ele vem para esse tipo de evento. Ele já disse que quer muito ser bombeiro, mas que também gosta da Polícia”, conta Cassiane Barbosa, 34, mãe do garoto.

À frente do quartel e recebendo muitos abraços e pedidos de fotos, o coronel Cláudio Barreto, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), destaca a importância de abrir as portas para a comunidade:

“Queremos estreitar os laços entre Bombeiros e sociedade, além de mostrar o nosso trabalho, que é feito com vários entes, como a equipe da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), que compõe a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS). Nossa missão exige dedicação de 24 horas por dia e muito preparo técnico, físico e mental. No entanto, este é um momento de descontração”, expõe.

A major Juliany Freire, chefe de Comunicação Social do CBMCE, lembrou que o Dia de Portas Abertas é parte da Semana de Prevenção Contra Incêndios, realizada desde o último dia 23. A programação termina neste domingo, 2, com a realização de uma corrida às 6h da manhã, em frente ao Quartel do Comando Geral do CBMCE, no bairro Parreão.

“A semana teve uma série de atividades para disseminar a cultura de prevenção. O interessante não é que sejamos acionados para atender a uma ocorrência de afogamento ou de combate a incêndios e, sim, ajudar a população a evitar que esses acidentes ocorram”, explica.

A major também ressalta que “é sempre uma satisfação abrir as portas" do casarão vermelho e deixar a comunidade não só conhecer o trabalho, como experimentar um equipamento e aprender. "Mas é especial mesmo quando nós bombeiros temos a chance de mostrar à nossa família o nosso trabalho, coisa que nem sempre é possível no dia a dia”, diz.

Bombeiros de Fortaleza abrem as portas de quartel para a comunidade. Veja a galeria de fotos:

Atividade de férias na sede do Corpo de Bombeiros, em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO

O dia 2 de julho é reconhecido desde 1954 como o Dia Nacional do Bombeiro. O decreto de criação da homenagem também instituiu a realização anual da Semana de Prevenção Contra Incêndios.

A escolha desta data faz referência à criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, inaugurado em 2 de julho de 1856, no Rio de Janeiro. A partir desta mesma lei, também foi definido o Dia dos Bombeiros.