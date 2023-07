Novo Vapt Vupt do Centro prevê 2 mil atendimentos por dia

Unidade foi inaugurada na manhã desta segunda-feira, 3, no primeiro piso do Shopping Central

A unidade Vapt Vupt do Shopping Central, localizado na rua Senador Pompeu, foi inaugurada na manhã desta segunda-feira, 3, em evento no Centro de Fortaleza. O equipamento, que já havia iniciado um “pré-atendimento” na última semana, passa a funcionar normalmente. Entre os serviços disponíveis estão a emissão de documentos, assistência social e acesso a órgãos estaduais e municipais como Perícia Forense, Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).

O posto, localizado no primeiro piso do shopping, irá atender mais de duas mil pessoas por dia, de acordo com dados da concessionária Ceará Cidadão, responsável pela administração dos centros de pronto-atendimento. Essa é a sexta unidade Vapt Vupt no Ceará e a quarta em Fortaleza - as outras sedes são nos bairros Antônio Bezerra, Messejana e Papicu, até então a mais recente, entregue em março deste ano.

Em 2022, mais de 2,3 milhões de pessoas buscaram atendimento nos Centros de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. Este ano, apenas no primeiro semestre, mais de 1,3 milhão de cearenses buscaram algum serviço no Vapt Vupt, cerca de 200 mil a mais do que no mesmo período do ano passado, quando 1,1 milhão passaram pelo equipamento.

Uma dessas pessoas foi Alípio Rodrigues, 61, que buscou atendimento na manhã desta segunda-feira para renovar a identidade. “Fica muito mais fácil. Melhora muito para todo mundo porque fica mais próximo do Centro. Você vem no dia marcado e resolve tudo”, comemorou o morador do Pirambu.

O agendamento da unidade será realizado online, assim como nos outros polos do Vapt Vupt. Em casos de dificuldade no agendamento, seja por conexão de internet ou dificuldade com tecnologia, os usuários podem procurar a equipe do "E-Vapt", que marca o atendimento no próprio local.

Solenidade teve presença do governador e outras autoridades

O evento contou com a presença de autoridades como o governador Elmano de Freitas e a titular da Secretaria da Proteção Social, Onélia Santana. Em sua fala, a secretária destacou que 26 funcionários da unidade são alunos do projeto Primeiro Passo, iniciativa do governo estadual que atende jovens entre 14 e 29 anos.

Entre os benefícios do novo Vapt Vupt, Elmano destacou a boa localização e o fácil acesso para toda a população. “Eu não tenho nenhuma dúvida que vai ajudar muito o Centro e facilitar para o cidadão e a cidadã que, de qualquer local de Fortaleza, pode chegar aqui no Vapt Vupt do Centro da cidade. O cidadão vem ao Centro, faz suas compras e resolve problemas do dia a dia”, exaltou o governador.

A secretária também destacou projetos como os 101 equipamentos de assistência familiar, entre centros de educação infantil e Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). “Foi feito um ranqueamento pelo Instituto de Pesquisa do Ceará (Ipece) dos municípios com menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), com a maior necessidade de acompanhamento de crianças e de famílias que estão na vulnerabilidade social”, explicou Onélia Santana. Ela ressaltou que foram mais de R$ 300 milhões para construção e aquisição de equipamentos para esses locais.

Serviço

Vapt Vupt Centro

Local:Shopping Central – Rua Senador Pompeu, 856 – Centro, Fortaleza.

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h