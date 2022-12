Férias e praia: Bombeiros farão operação de prevenção no Ceará

Com a chegada da alta estação, a movimentação nas praias de Fortaleza tende a aumentar. Para este ano, a expectativa é de que a rede hoteleira da Capital esteja com 95% de ocupação, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE). Visando evitar a ocorrência de afogamentos, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) dará início à Operação Férias a partir do próximo sábado, 17.

Na manhã desta quinta-feira, 15, a movimentação na Praia do Futuro, um dos principais pontos turísticos da Capital, era bastante tranquila, apesar da chegada da alta estação. Ao todo, 115 agentes estão envolvidos na operação, entre 24 postos fixos e móveis, das 9h às 17h.

Para Larissa Tavares, 38, turista de São Paulo, é importante a presença dos guarda-vidas na praia. "Passa uma sensação de segurança pra entrar na água. Vi que tem um aqui perto", relata. A paulista estava próxima ao posto 2, onde dois bombeiros faziam a guarda.

Próximo ao local, o chileno Robert Alquinta conta que trabalha há um mês no local como garçom. Ele ressalta o trabalho realizado pelos bombeiros na praia. "É muito importante. Quando o turista percebe (a presença dos bombeiros), ele fica mais tranquilo. Eles são muito profissionais", avalia.

Já próximo ao posto 3, Maurício Silva, 32, que trabalha há três anos na Praia realizando passeios de paramotor, relata que já presenciou diversos afogamentos. Silva destaca que a situação só não é pior graças ao trabalho dos guarda-vidas.

"Graças a Deus os bombeiros estão sempre atuando e conseguem tirar muitas pessoas dessa situação. Nesse período de alta estação, com mais pessoas na praia, acaba acontecendo bastante", afirma.

Praias

A Operação Férias também atenderá a outras praias, como a Sabiaguaba, o Icaraí e o Cumbuco. Outros pontos turísticos do Estado, como as praias localizadas nos municípios de Aracati e Jijoca de Jericoacoara também serão contemplados.

A equipe do CBMCE conta com seis viaturas 4×4, sete motos aquáticas, quatro botes salva-vidas, onze quadriciclos e duas ambulâncias de resgate. De acordo com o comandante adjunto da 1ª Companhia de Salvamento Marítimo (1ª CSMar), o capitão Igor Cabral, 581 resgates a vítimas de afogamento foram realizados no Estado até o último mês de novembro, sendo 466 somente na Praia do Futuro.

Ainda segundo Cabral, milhares de prevenções foram realizadas ao longo do ano de 2022, trabalhos nos quais os guarda-vidas conversam com banhistas para alertarem sobre os riscos do mar em determinada região. Por fim, o capitão destaca que a ingestão de álcool antes de entrar no mar tem sido um agravante durante as ocorrências.

"Não é possível precisar um dia ou um horário dos casos, varia com a quantidade de pessoas. O que acontece muito são pessoas que entram no mar após a ingestão de bebidas alcoólicas, isso tem trazido grandes problemas. Mas estamos lá atuando e salvando essas pessoas", completa.

Postos com guarda-vidas:

- Posto 1 - Barraca Cuca Legal

- Posto 2 - Barraca Santa Praia

- Posto 3 - Barraca Saturno Beach

- Posto 4 - Barraca Guarderia

- Posto 5 - Barraca Toca na Praia

- Posto 6 - Barraca Terra do Sol

- Posto 7 - Barraca Chico do Caranguejo

- Posto 8 - Barraca Itapariká

- Posto 9 - Barraca Arpão

- Posto 10 - BNB sede praia

- Posto 11 - Caça e Pesca

- Posto Polo Gastronômico Sabiaguaba

- Posto Praia Acessível Beira-Mar

*Os demais acompanhamentos são realizados de forma móvel por meio de carros, botes e motos aquáticas

