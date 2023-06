Quartel central do Corpo de Bombeiros terá programação aberta neste sábado, 1º

A programação conta com diversos atrativos, como paredão de escalada, tirolesas, circuitos de rapel, cama elástica, distribuição de pipoca e quadrilha junina do Projeto Bombeiros, Saúde e Sociedade

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) abre os portões de seu Quartel Central neste sábado, 1º, para receber visitas de crianças, jovens e adultos das 8 às 12 horas. A programação conta com diversos atrativos, como paredão de escalada, tirolesas, circuitos de rapel, cama elástica, distribuição de pipoca e quadrilha junina do Projeto Bombeiros, Saúde e Sociedade.

O evento acontece na véspera da Corrida do Fogo, que acontece neste domingo, 2, em homenagem ao Dia dos Bombeiros. Com percursos de 5 e 10 km, tem previsão de início às 6 horas e possui mais de 2 mil inscritos.

“Vai ser uma manhã muito divertida, tanto para quem quer se aproximar do cotidiano dos soldados do fogo, quanto para quem busca uma alternativa de lazer para a criançada neste começo de férias”, convida o coronel comandante-geral do CBMCE, Cláudio Barreto.

O Dia de Portas Abertas no Quartel do Corpo de Bombeiros a Corrida do Fogo finalizam a programação da 59ª semana de Prevenção do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, que iniciou na última sexta-feira, 23.

Serviço

Dia de Portas Abertas no Quartel Central dos Bombeiros

Rua: Oto de Alencar, 215, Jacarecanga

Data: 1º de julho de 2023

Horário: 8 às 12 horas

Corrida do Fogo

Av. Borges de Melo, 690, Parreão

Data: 2 de julho de 2023, domingo

Início: 6 horas