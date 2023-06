Criança tem festa de aniversário no batalhão dos bombeiros, em Fortaleza

Moisés, de 5 anos, sempre quis conhecer uma unidade da corporação. No aniversário dele, integrantes do CBMCE realizaram uma surpresa para o pequeno

O pequeno Moisés Silva foi surpreendido com uma festa preparada por integrantes do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), em Fortaleza. O aniversário dele de 5 anos foi celebrado na última segunda-feira, 19.

Tudo começou quando a mãe do menino, Janaína Silva, passou em frente ao Batalhão de Socorro e Urgência do CBMCE, localizado no bairro Maraponga, e lembrou do desejo de Moisés de conhecer as instalações.

“Estava passando em frente ao batalhão, quando lembrei do meu filho. Perguntei se poderia levá-lo para conhecer o local no dia do aniversário dele, comemorado no dia 19 de junho. Eles pegaram o meu contato e preparam tudo”, diz Janaína.

A mãe conta que não tem teria condições financeiras de fazer uma festa de aniversário em casa, pois a criança, diagnosticada com autismo, faz uso de remédios controlados de alto custo.

No batalhão, o menino foi recepcionado com bolo, balões e refrigerantes. Moisés também foi presenteado com uma volta em uma dos veículos usados pela corporação.

“Meu filho ficou realmente muito feliz. Tenho muito o que agradecer. Ele gostou tanto que já me perguntou se poderia ir novamente. É muito gratificante. Eles proporcionaram ao Moisés uma felicidade imensa. Como mãe, foi um sonho poder realizar uma vontade dele”, aponta a mãe.

Responsável por receber Janaína no batalhão e por organizar os preparativos para a visita de Moisés, o subtenente Márcio Lemos afirma que todos se sentiram no dever de dar ao menino um dia especial.

“A criança realmente se sentiu à vontade, participando de tudo o que foi preparado para ele. Foi algo, por assim dizer, inusitado. Mas fizemos uma articulação para fazer algo especial, algo que ficará na sua memória durante muito tempo”, pontua Lemos.

Já para o 1° tenente BM Lauro Pimentel, outro envolvido na surpresa, o menino encantou todos os profissionais da unidade.

"Fiquei muito maravilhado porque foi uma coisa totalmente espontânea. Lidamos com pessoas diferentes, mas vimos que poderíamos fazer algo que estava ao nosso alcance. Falei para fazermos algo por ele, mesmo que simples. Todos ajudaram. Até trouxe meu neto, que também é criança, para conhecer o Moisés”, conclui o tenente.