Homens suspeitos de integrar grupo criminoso e homicídio são presos em Fortaleza

Seis homens foram presos por posse de arma de fogo e por integrar organização criminosa em ação da Polícia Civil com apoio do Núcleo Operacional do DHPP nesta quinta-feira, 29 de junho, em Fortaleza.

Na ocasião, a ofensiva policial cumpria o mandado de prisão temporária de um homem, de 23 anos, investigado por crime de homicídio, que já tinha antecedentes por homicídios e tráficos de drogas.

Durante a ação, coordenada pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH) do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), outros cinco suspeitos também foram presos. Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) eles são apontados como partícipes no homicídio e foram flagrados em posse de uma pistola e um revólver.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os seis homens, que têm entre 18 e 31 anos, são suspeitos de integrar um grupo criminoso atuante na Comunidade Jagatá, no Conjunto Palmeiras. Somente um dos homens, de 31 anos, não tinha antecedentes criminais. Dois deles seriam os executores do crime de homicídio.

Eles foram levados ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, onde o homem de 23 anos foi preso e os demais foram autuados em flagrante por porte de arma e por integrar organização criminosa.