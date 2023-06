Vapt Vupt será inaugurado no Centro de Fortaleza na próxima segunda, 3

Informação foi dada pela Secretária da Proteção Social, Onélia Santana, durante reunião com todas as 32 pastas do governo Elmano

Novo Vapt Vupt em Fortaleza será entregue na próxima segunda-feira, 3, no Centro. A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira, 30, pela titular da Secretaria da Proteção Social, Onélia Santana, durante reunião com as 32 pastas do governo Elmano de Freitas.

O equipamento, anunciado em outubro do ano passado, funcionará no Shopping Central. Serão ofertados serviços nas áreas de emissão de documentos, direitos do cidadão, assistência social, emprego e transporte.

Essa será a primeira unidade entregue entre os dois novos pontos de atendimento que tiveram a ordem de serviço assinada em dezembro do ano passado, pela então governadora do Estado, Izolda Cela.

A outra sede do Vapt Vupt será instalada no Shopping Riomar Fortaleza, no bairro Papicu. Junto à unidade do Centro, cerca de 1,5 milhão de pessoas deverão ser atendidas por mês.

Reunião aconteceu no Palácio da Abolição para definir balanço dos primeiros seis meses de gestão.

A secretária também falou sobre o lançamento de 101 equipamentos de acolhimento familiar, dos quais 77 serão destinados à educação infantil e 22 à assistência social.

Ainda no encontro, Onélia comentou sobre um possível aumento do programa Ceará Sem Fome. “Está em processo de análise. Não há nenhuma definição de que vai ter aumento. Essas famílias serão acompanhadas para sentir o impacto. Perceber e observar o impacto. Só em cima desse estudo que serão tomadas algumas decisões”, pontuou a secretária.