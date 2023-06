Fortaleza terá passeio de bicicleta para pessoas com deficiência na Praia de Iracema

O projeto "Bike sem Barreiras" vai oferecer passeios com bicicletas adaptadas para um grupo de 40 pessoas com deficiência, assistidas pelo Centro de Cidadania e Direitos Humanos (CCDH), na manhã deste sábado, 30, na Praia de Iracema, em Fortaleza. A ação é aberta para toda a população.

Pessoas com deficiência visual passeiam de canoa na Praia de Iracema; LEIA

Três modelos de bicicletas serão disponibilizadas. A bicicleta dupla, que é utilizada por uma pessoa com deficiência visual e um monitor ou acompanhante do usuário. A “The Duet”, que é uma bike composta por uma cadeira de rodas no lugar da roda dianteira, e a “handbike”, um triciclo adaptado para ser pedalado com as mãos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), com a Uninassau, que desenvolve o programa em outras cidades do País.

Como participar?

Horário: Das 8 às 12 horas

Local: Ao lado do Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema

O que é preciso levar? Apenas um documento de identificação com foto, sem necessidade de agendamento prévio.