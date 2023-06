Dois operários ficam feridos após andaime despencar em obra no Meireles

Dois operários de manutenção ficaram feridos após o andaime onde eles estavam desabar na obra de um condomínio, na rua Torquato Aguiar, no bairro Meireles, em Fortaleza. O caso foi registrado nesta sexta-feira, 30. Os dois trabalhadores apresentaram fraturas e foram socorridos pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu).

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) esteve no local prestando apoio. Esse tipo de andaime funciona como um elevador de obra.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o andaime caiu do primeiro andar. José Marcelo Felipe, de 57 anos, teve fratura no tornozelo esquerdo e o outro profissional, Custódio Julião de Oliveira, de 55 anos, apresentou fratura no fêmur direito e fratura exposta no fêmur esquerdo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ambos foram levados a unidades de saúde.