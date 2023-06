Avenida Alberto Craveiro tem velocidade máxima reduzida para 50 km/h

A avenida Alberto Craveiro, que dá acesso à Arena Castelão e à BR-116, é a mais nova via a fazer parte do Plano de Segurança Viária da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A medida reduz a velocidade máxima no trecho entre a rotatória da Arena Castelão e rua São Pedro de 60km/h para 50km/h e começou a ser aplicada nessa quinta-feira, 29. O objetivo é diminuir a taxa de mortalidade no trânsito.

Fortaleza conquista prêmio de mobilidade urbana em evento realizado em SP; LEIA



Em nota, a Autarquia destacou que a readequação pode ser fator decisivo na preservação de vidas em caso de acidentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ao ajustarmos o limite máximo de 60 km/h para 50 km/h, estaremos aumentando em dez vezes a chance de o pedestre sobreviver no caso de um atropelamento. Isso quer dizer que, quanto maior a velocidade, menor é o tempo de reação diante de qualquer interferência que venha a surgir no trânsito", explica o superintendente da AMC, Antônio Ferreira.

Ação educativa realizada com condutores na avenida Alberto Craveiro, na manhã desta sexta-feira, 30 Crédito: Divulgação/PMF

O órgão ainda afirma que nas primeiras 16 vias em que a medida foi implementada, houve queda de 68% no número de mortes. Ações educativas serão realizadas ao longo dos próximos três meses para a adaptação dos condutores.

Além do ajuste no limite de velocidade, o pacote também inclui a renovação da sinalização em 30 cruzamentos, dois novos semáforos com tempo para pedestres, 22 vagas de estacionamento, revitalização da pintura no entorno de escolas e prolongamento de calçada, que devem ser entregues nas próximas semanas.