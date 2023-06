Segunda etapa da obra de guarderias para marceneiros náuticos é entregue no Mucuripe

Com oito estruturas de duas formas distintas, o equipamento localiza-se nas proximidades do Mercado dos Peixes do Mucuripe e servirá para a manutenção dos barcos e depósito de utensílios, facilitando as atividades da comunidade

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), entregou na tarde desta quinta-feira, 29, a última parte da obra das novas guarderias aos pescadores do bairro Mucuripe. Com oito estruturas de duas formas distintas, o equipamento localiza-se nas proximidades do Mercado dos Peixes do Mucuripe e servirá para a manutenção dos barcos e depósito de utensílios, facilitando as atividades da comunidade.

A entrega aconteceu em meio às celebrações do Dia de São Pedro, apóstolo pescador e protetor dos homens do mar. Na ocasião, seis unidades de guarderias de barcos com caramanchões cobertos para a revisão das embarcações e pilares de concreto para ajudar os marceneiros náuticos a retirarem os barcos do mar foram entregues, além de duas unidades cobertas que servirão de apoio aos pescadores.

Junto às estruturas, serão entregues ainda 22 caixotes para que os profissionais possam armazenar seus materiais de trabalho e 10 caixotes para os marceneiros. No total, os pescadores receberam 14 estruturas de auxílio, dispostas em pontos estratégicos da orla da praia. Para a obra, foi investido um montante de R$ 2,1 milhões.

O secretário da Regional 2 de Fortaleza, Rennys Frota, disse que há um conselho comunitário que trabalha na governança do equipamento, assim como na feirinha da Beira Mar. “Há um ano nós entregamos a feirinha e não tem isso aqui, um risco, porque eles têm esse pertencimento, eles sabem que é deles e cuidam disso aqui”, pontua.

Ele comenta ainda que foram retirados mais de 70 caminhões de lixo no período de obras, e que hoje se tem uma área com as praias mais bonitas do Ceará que antes estava escondida atrás dos escombros.

No evento, estavam presentes alguns pescadores, dentre eles o senhor Raimundo Nonato, de 61 anos, que anda por essa praia desde a infância. Ele diz que a obra deixou o lugar mais bonito e que vai ser de grande ajuda na manutenção das embarcações. “Vamos poder trabalhar melhor e estamos com esses locais mais estruturados”, afirmou o pescador com sorriso no rosto.

O prefeito José Sarto pontua que A obra vai impactar em torno de 150 pessoas entre pescadores e tratadores de peixe e garante a proteção das pessoas no período em que elas estarão no local, além de ter como guardar os materiais de trabalho.

“O espaço aqui é um pouco mais avantajado para receber os barcos que vem de bandeira, o que facilita a vida dos trabalhadores. Tudo foi trabalhado, construído e pensado com a comunidade”, completa o prefeito.