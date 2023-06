Enem Não Tira Férias: projeto promove aulões virtuais para rede pública do Ceará em julho

A edição de 2023 do projeto Enem Não Tira Férias, promovido pela Secretaria da Educação do Estado (Seduc) em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR), foi lançada nesta quinta-feira, 29, no Bom Jardim, em Fortaleza. Com aulões virtuais e correção de redações durante o mês de julho, o projeto pretende ajudar os alunos a manter o ritmo de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mesmo durante as férias escolares.

Na manhã desta quinta, os alunos de 11 escolas do Grande Bom Jardim foram reunidos na EEFM Dona Júlia Alves Pessoa para assistir ao lançamento do projeto, uma palestra motivacional do influenciador digital Léo Suricate e aulão de redação do Enem com o professor João Dionísio. O evento também acontecerá nesta sexta-feira, 30, no Centro Cultural do Cariri, no Crato.



Helder Nogueira, secretário executivo de Equidade e Direitos Humanos da Seduc, explica que o Enem Não Tira Férias, parte do programa Enem Chego Junto Chego Bem, tem um pacote de ações pedagógicas acessíveis para os estudantes, como a Plataforma de Correção de Redação da FDR, além de questões do Enem resolvidas, aulões ao vivo e gravados, podcasts e orientações.

“É importante que nossos meninos não percam o pique ou a dinâmica de estudos. E, acima de tudo, que eles mantenham o vínculo com as escolas, para que não ocorra o abandono escolar, que é um outro desafio nosso. Seguimos muito atentos para evitar que isso aconteça”, afirma Helder.

Gerente de criação de projetos da FDR, Raymundo Netto explica que a plataforma Enem Mix tem cinco cursos disponíveis para os alunos. “Um deles é o Desvendando a Redação do Enem, tem 50 vídeo aulas com o professor Vicente Júnior. Ele ensina tudo sobre as cinco competências da redação”, afirma. Os temas dos textos serão disponibilizados pela Seduc.

Além disso, a plataforma tem ainda todas as questões e redações de provas do Enem anteriores, incluindo discussões de argumentos dos temas. Para ter as práticas de redação corrigidas, basta que o aluno tire uma foto do texto escrito e suba para a plataforma. A correção traz uma nota e explicações.

“Tendo uma pessoa especializada para corrigir redação, você vai conseguir saber o que melhorar e até mesmo não cometer os mesmos erros”, diz a aluna do terceiro ano Cibely Maria Rocha da Silva, 17. Para ela, estudar nas férias é uma oportunidade para construir uma nova rotina.

“Muitos alunos não sabem como começar um cronograma de estudos e vão se perdendo. As férias é normalmente um tempo que a pessoa está mais livre. E como tem muita diversidade de conteúdo, com podcasts e lives, o aluno não vai se prender só às apostilas”, diz Cibely.

A estudante Yasmim Souto, 17, afirma que vai procurar estudar redação e matemática, as provas que têm mais dificuldade, em julho. “Eu vou ter pelo menos uma hora de estudo para isso. Muita gente não tem o que a gente tá tendo agora, essa educação livre, sem ser pago, ganhando material e palestras, acho que deveria dar mais valor a isso.”

Em discurso para os colegas, Cibely falou sobre perder o medo de tentar. O influenciador Léo Suricate, que é ex-aluno da escola, também falou para os jovens sobre a importância de ter sonhos. “O sonho é responsável por deixar a gente vivo, continuar vivendo e tendo perspectiva de futuro”, diz.

Pelo menos 242.964 pessoas estão inscritas para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Ceará em 2023. A quantidade representa um aumento de 15 mil pessoas, ou 7% do número de inscritos do Estado em 2022, quando foram registrados 227.145 participantes.

Por meio do programa Enem Chego Junto Chego Bem, da Secretaria da Educação do Estado (Seduc), os alunos têm apoio para emitir documentação, pedir isenção e se inscrever na prova.

“Praticamente 100% da nossa rede tirou o CPF e o RG. Antes do fim do semestre tivemos a inscrição. Tivemos um resultado extraordinário, de quase 100 mil alunos, 99% estão inscritos no Enem”, diz Helder Nogueira, secretário executivo de Equidade e Direitos Humanos da Seduc.

Cristiano de Oliveira, diretor da EEFM Dona Júlia Alves Pessoa, escola onde ocorreu o lançamento do projeto Enem Não Tira Férias nesta quinta-feira, 29, explica que foi preciso um mutirão com todos os professores para conseguir a inscrição de 100% dos alunos.

“Ainda é um desafio, e por isso que essa iniciativa é tão positiva, muitos alunos ainda não têm a motivação suficiente. É reflexo da pandemia também. Eles não querem fazer, tem uma certa resistência como se não estivessem se sentindo preparados o suficiente. Até a motivação para inscrição a gente encontra dificuldade, temos que fazer um bom convencimento”, explica o diretor.



Serviço

Lançamento do projeto Enem Não Tira Férias no Cariri

Onde: Centro Cultural do Cariri - Avenida Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1, bairro Gizélia Pinheiro (Batateiras), Crato

Horário: 14 horas

Quando: Sexta-feira, 30 de junho