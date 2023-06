Granja Lisboa terá mutirão de manutenção e zeladoria nesta sexta-feira, 30

Serviços terão inicio às 7h30min e serão coordenados pela Secretaria Municipal da Gestão com apoio da Urbfor, AMC, SCSP e SMS

A Rua José Torres, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, vai receber um mutirão de zeladoria, manutenção, educação e ambiental, coordenado pela Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), nesta sexta-feira, 30 de junho. Esse é o 22° mutirão nas ruas da Capital em 2023.



Ao todo, equipes devem percorrer cerca de 750 metros da via, entre a rua Coronel Fabriciano e a rua Emílio de Menezes, com serviços como varrição, capina, plantio e orientações para combate ao mosquito Aedes aegypti. Agentes e orientadores da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estarão no local para organizar o tráfego.

Ações no local devem ter início às 7h30min, e vão mobilizar equipes da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor), da AMC, além das Secretarias de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante esta sexta-feira, agentes de combate a endemias da SMS devem fazer visitas a casas e estabelecimentos fazendo orientações para o combate do mosquito Aedes aegypti. Também na data, serão distribuídas 150 mudas de espécies de plantas ornamentais e medicinais.

Para o mutirão, 25 técnicos da Urbfor trabalharão com apoio de veículos realizando plantios, podas e supressões de árvores. Além disso, 15 trabalhadores deverão fazer a varrição, capina e pintura de meio fio e sete trabalharão nas intervenções na malha viária. Também serão feitas ações de tapa buracos e manutenção dos postes de iluminação.