Profissionais da enfermagem de Fortaleza fazem greve pelo pagamento do piso salarial

Profissionais da enfermagem de Fortaleza iniciaram greve, na manhã desta quinta-feira, 29, em protesto que reivindica a implementação do piso salarial da categoria na rede pública municipal. A greve por tempo indeterminado foi aprovada na última sexta-feira, 23, em todo o País.

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem cobram o pagamento do piso da enfermagem pela Prefeitura de Fortaleza. Os servidores se reuniram na manhã desta quinta-feira na sede do Tribunal Regional do Trabalho, no primeiro dia de greve para reforçar a demanda.

De acordo com a técnica de enfermagem Ana Miranda, vice-presidente do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Fortaleza (Sindifort), não houve nenhum tipo de diálogo sobre a temática com a Prefeitura.

“Não tem nenhum tipo de diálogo. O prefeito de Fortaleza, em momento nenhum, aceitou dialogar sobre o piso salarial da categoria, embora a gente tenha tentado diversas vezes, e ele até tenha se comprometido, mas ele não fez nenhum tipo de conversa comum com a Enfermagem, através dos sindicatos representativos”, contou.

Segundo a vice-presidente, 70% dos servidores pararam de trabalhar e 30% permanecem atuando, com o objetivo de garantir o atendimento de casos emergenciais na Capital.