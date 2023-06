Piso da enfermagem: categoria protesta em frente ao IJF; greve nacional começa amanhã

Em meio aos impasses acerca do Piso da Enfermagem, profissionais da categoria realizam, nesta quarta-feira, 28, manifestação em frente ao Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza. O grupo cobra do prefeito da Capital, José Sarto (PDT), a implementação do piso salarial da categoria.

Uma greve nacional, que contará com a participação da enfermagem cearense, está prevista para ser iniciada nesta quinta-feira, 29.



“Sarto até o momento se mantém sem diálogo com as entidades e, sequer, fala sobre o tema”, diz em nota o Sindicato dos empregados de serviços de Saúde (SindSaúde Ceará).

Nesta quinta-feira, 29, está prevista uma manifestação em frente ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT), na avenida Santos Dumont, que dará início à paralisação no Ceará.

No último dia 22, o Sindsaúde Ceará realizou assembleia geral em Fortaleza, com profissionais da capital e, em seguida, de forma virtual com os profissionais do interior e região metropolitana para deliberar sobre a possibilidade de greve.

O sentimento dos profissionais, segundo o sindicato, é de “desvalorização” perante os impasses para a implementação do piso salarial. “Os profissionais da Enfermagem do Ceará bateram o martelo e aprovaram, por unanimidade, tanto na assembleia presencial, como na virtual: a greve”, informou a entidade.



O Piso da Enfermagem foi aprovado e sancionado pelo governo federal em abril. Conforme a regulamentação, o valor fixado para enfermeiros foi de R$ 4.750,00; técnicos de enfermagem receberão R$ 3,325,00, e auxiliares de enfermagem e parteiras: R$ 2.375,00. O pagamento do novo piso deve entrar em vigor no dia 1° de julho para o setor privado.



Alguns municípios do Ceará já começaram a aprovar o pagamento do Piso da Enfermagem. O governo federal abriu um crédito especial de R$ 7,3 bilhões para viabilizar o pagamento neste ano com valores sendo repassados a estados e municípios.



Gestores municipais e estaduais alegaram que os valores repassados pela União são insuficientes para garantir o pagamento a todo o quadro de pessoal. O Ministério da Saúde abriu um canal, no último dia 22, para que estados e municípios atualizem suas informações acerca dos profissionais da categoria.

A ideia é atualizar a base de dados utilizada para definir o rateio da contribuição federal para o pagamento do piso. A data limite para a atualização dos dados é 29 de junho, justamente o dia previsto para o início da greve da enfermagem.