Festa tradicional de São Pedro reúne pescadores na Igreja do Mucuripe nesta quinta, 29

Uma conexão entre a natureza e a fé. A tradicional Festa de São Pedro dos Pescadores acontece a partir das 8 horas desta quinta-feira, 29, nas águas próximas à Igreja de São Pedro dos Pescadores, no bairro Mucuripe, em Fortaleza. A procissão marítima é apenas uma das ações realizadas pelos fiéis em alusão a data da morte do santo protetor dos pescadores no catolicismo.

No evento, os religiosos podem navegar pelas águas da Beira-mar, rumo à Barra do Ceará, por meio de jangadas conduzidas por tutores da Colônia de Pescadores Z8. À frente, em uma barca de maior porte, estará o padre Juarez Brito, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, levando a imagem do padroeiro da comunidade pesqueira para o alto mar.

A imagem de São Pedro retorna pela noite à Igreja, seguida da última missa celebrativa às 18h30min.

A programação, no entanto, não se limita ao meio fluvial. Aos que pretendem permanecer em terra firme, terá na matriz barracas, bazar, rifas, fogos de artifício, brincadeiras, comidas típicas, cantos, rezas, além de dois shows das bandas: Os Muringa e Veteranos do Forró.

O evento marca o fim da festividade neste ano na Igreja dos Pescadores. Já a Capela São Pedro da Barra do Ceará — que teve a mesma festança no domingo anterior, 25 — encerrará as demais comemorações no dia 2 de julho com a presença de dom José Antônio.

Por conta da pandemia da Covid-19, a celebração ficou paralisada nos anos de 2020 e 2021, e retornou apenas em 2022. Ela existe desde 1930.