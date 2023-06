Fortaleza Capacita oferta 1.400 vagas de cursos gratuitos para empreendedores

O Fortaleza Capacita, voltado para empreendedores na capital cearense, oferta 1.400 vagas para cursos gratuitos de capacitação em áreas como marketing, vendas e gestão financeira. As pré-inscrições por meio do site, email e WhatsApp do programa.



Os 14 cursos oferecidos têm carga horária de oito e 12 horas/aula e são direcionados a maiores de 18 que querem abrir um negócio. As aulas presenciais oocrrem em diferentes bairros da Cidade.

É possível realizar a inscrição gratuitamente, no site do Fortaleza Capacita, pelos telefones 0800 081 4141, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SDE), e WhatsApp (85) 9 8439 4982, ou pelo email [email protected].

O programa é realizado pela Prefeitura de Fortaleza, em parceria com o Sebrae Ceará. Mais de 40 mil pessoas já participaram dos cursos, que são oferecidos desde 2021.



Serviço - cursos gratuitos do Fortaleza Capacita

Cursos disponíveis:

Como Vender Mais e Melhor;

Programa Nossas guerreiras;

Dando o Preço Certo para seu Produto;

Atendimento ao Cliente;

Cuidando do meu Negócio para ter sucesso;

Artesanato/Moda no mundo digital;

Instagram Vendedor;

Como cuidar do dinheiro do seu Negócio;

Gestão de pessoas e liderança;

Empreendedorismo e MEI,

Associativismo;

Mercado de Compras Governamentais;

Gerenciando as boas Práticas no Serviço de alimentação;

Marketing Digital



Inscrições

