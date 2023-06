Estações do BRT da Aguanambi ganham pinturas de sinalização para pedestres

As estações do BRT da avenida Aguanambi, em Fortaleza, ganharam pinturas e outras sinalizações de alerta para pedestres. O objetivo é diferenciar a área de acesso e de saída das estações da pista de veículos, a fim de reduzir os riscos de acidentes. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), cerca de 35 mil passageiros devem ser beneficiados pela iniciativa. Pinturas foram feitas no útimo fim de semana.

“Muitas pessoas saem da estação e entram [direto] na rua onde os carros passam. Às vezes elas ficam no meio da pista. O carro para em cima e elas ficam confusas. Com a sinalização vai melhorar”, explica João Batista, 42, que estava viajando de ônibus em ônibus para distribuir currículo. Ele procura por um emprego.

Isso acontece, de acordo com Saulo Oliveira, coordenador do núcleo de segurança viária da AMC, porque a rampa de acesso e de saída das estações são da mesma cor que a pista: cinza. “Se você estiver um pouquinho distraído, você simplesmente segue seu caminho. Têm relatos de pessoas caminhando no corredor de ônibus.”

“A pintura é uma possibilidade que enxergamos [para acabar com o problema]. Se colocarmos elementos de cores na rampa e na área de espera, essa área vai se diferenciar da pista. Entendemos que esse elemento pode trazer mais segurança e atenção ao usuário”, adiciona.

“Tudo que é feito em prol do pedestre é bom”, diz Francisco Quirino, 61, enquanto esperava por um ônibus na Estação BRT Jornal O POVO. “Ainda tem muita coisa a ser feita por aqui. Ninguém respeita o pedestre. Os motoristas não respeitam e nem param para a gente passar. Tem muita coisa [a ser melhorada]”, completa.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 28.06.2023: Sinalização nos BRTs da Av. Aguanambi. Crédito: FÁBIO LIMA

Além da pintura colorida, um “olhe”, na área de espera para a travessia, e alertas de velocidade, para os ônibus, foram colocados nas proximidades da estação. “Na chegada, os ônibus devem reduzir a velocidade [de 50km/h] para 20 km/h, porque a gente entende que é uma área de grande concentração de pedestres. Por segurança o ônibus se aproxima com uma velocidade mais baixa”, diz Saulo.

A novidade só chegou às estações da av. Aguanambi, mas outras soluções parecidas já foram implementadas em outras áreas de Fortaleza.

“Se você observar, as cores da estação seguem o mesmo padrão do alargamento de calçadas do Dragão do Mar. São soluções que temos feito na Cidade. Na rua Barão do Rio Branco, a gente alargou as calçadas e colocou mobiliários urbanos com cores parecidas, para que as pessoas entendam: esse espaço aqui é do pedestre”, diz o coordenador do núcleo de segurança viária da AMC, Saulo Oliveira.