Exposição conta a história de Fortaleza para alunos de escolas públicas

Alunos da Escola Municipal Godofredo de Castro Filho tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre como se formou a cidade de Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 27. Em visita à exposição “Fortaleza - Coisas que o tempo levou”, na Galeria Chico da Silva, do bairro Joaquim Távora, as crianças puderam visitar o passado de diversos lugares da Capital por meio de registros antigos.

A exposição consiste em um mapa da Cidade, que pode ser observado nas paredes da galeria. As fotografias, ainda em preto e branco, contam o passado de locais históricos para o Município, como o Marco Zero e a Praça do Ferreira. Toda a viagem é conduzida por estudantes de História, que explicam desde a origem do nome dos bairros até a importância daqueles lugares para o patrimônio de Fortaleza.

Essas imagens à mostra são parte do arquivo do jornalista, desenhista e historiador, Miguel Ângelo de Azevedo. O Nirez, como é popularmente conhecido, tem um dos mais qualificados acervos de fotografias sobre a Fortaleza antiga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A maioria [das crianças] não têm acesso à cultura. Muitas delas nem conseguem sair do próprio bairro, convivem apenas com o que tem no próprio bairro, e os bairros são muito carentes. Então, é muito importante eles terem o conhecimento da própria cidade delas e que existe um mundo bem maior para eles conhecerem aí fora”, explica Igor Nogueira, professor das crianças que acompanhou toda a exposição.

A exposição sobre a história de Fortaleza recebeu, na manhã desta terça-feira, 27, estudantes da Escola Municipal Godofredo de Castro Filho, no bairro Cais do Porto Crédito: FÁBIO LIMA

Exposição sobre a história de Fortaleza

Os pequenos foram incentivados a participar da conversa a todo momento. Seja reconhecendo um lugar, apontando algo que mudou, ou perguntando sobre uma parte até então desconhecida da Cidade.

Durante essa conversa, a visão das crianças ficou por horas focada na história. Ver lugares que passaram por diversas transformações, mas que ainda hoje guardam as memórias de grandes eventos, e períodos importantes para a Cidade tem despertado o interesse também de quem conhece o espaço. “Apesar de as coisas serem antigas, elas continuam com a mesma essência de antes”, afirma Eloísa, uma das estudantes.

Ao final, as crianças foram convidadas a deixar uma marca nas paredes da galeria, receberam lápis e papel para desenhar algum lugar especial na Cidade e colar junto às fotografias da exposição.

História de Fortaleza e patrimônio local

O objetivo é não só contar o passado de Fortaleza para as crianças, mas também incentivá-las a contribuir para a preservação do patrimônio local. Para o gerente de pesquisa e educação patrimonial da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), Ruben Oliveira, a oportunidade de deixar um registro desperta o interesse das crianças.

“A gente valoriza o desenho deles, e eles se sentem parte dessa exposição, algo bem importante para o desenvolvimento deles. Eles entendem que também podem construir as memórias da Cidade”, conclui.

A exposição, localizada na sede da Secultfor, na rua Padre Valdevino, é aberta para visitação de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Além das escolas, também são bem-vindos populares que desejem conhecer melhor a história de Fortaleza.

Para evitar imprevistos, a visita pode ser marcada por meio do envio de um ofício ou solicitação para o e-mail [email protected], contato oficial da Coordenação de Patrimônio Histórico-Cultural da Secultfor.