Posto Irmã Hercília, em Fortaleza, é parcialmente interditado após fiscalização do Coren

Desde outubro do ano passado, o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará interditou nove unidades de saúde na Capital cearense

As salas de ginecologia e de acolhimento do posto de saúde Irmã Hercília Aragão, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, estão interditadas para atendimento ao público desde segunda-feira, 26, após fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE). O órgão já havia fechado parcialmente outras oito unidades de saúde na Capital cearense por falhas estruturais e ausência de assistência profissional.

Seis postos de saúde reformados devem ser entregues em junho, diz Prefeitura

Referência na vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza, o posto Irmã Hercília é uma das duas unidades de saúde do município que funciona em regime de plantão, aos sábados e domingos, exclusivamente para a imunização da população. De acordo com a vice-presidente do Coren, Natana Pacheco, pelo menos três salas do posto funcionam em condições “insalubres”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O que mais identificamos foi mofo, risco de choque elétrico e pisos quebrados. Esses ambientes são inseguros tanto para a execução das atividades quanto para o atendimento à população”, ressalta a dirigente. As inadequações na estrutura, segundo Natana, foram agravadas durante o período da estação chuvosa, problema que expõe profissionais e usuários a doenças respiratórias e riscos de desabamentos.

Apesar da interdição, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o atendimento ao público não será interrompido na unidade. "Após ação realizada pelo Coren, a SMS seguiu as recomendações do órgão e as salas que necessitam de melhorias não estão em uso, o que não impactou no acolhimento à população", diz a pasta em nota enviada ao O POVO.

De acordo com a SMS, o posto Irmã Hercília Aragão integra o pacote de requalificações anunciado pela Prefeitura em abril, que prevê a reforma e construção de novas unidades de saúde na Capital. A Secretaria, contudo, não indica prazo para o início das intervenções no local.

Entre outubro de 2022 e maio deste ano, o Coren-CE fiscalizou 99 dos 116 postos de saúde de Fortaleza. As vistorias ocorreram após denúncias dos profissionais que trabalham nas unidades à ouvidoria do Conselho.

Além do posto Irmã Hercília, foram parcialmente interditados as seguintes postos de saúde:

UBS José Barros de Alencar (Pedras)

UBS Licinio Nunes de Miranda (Quintino Cunha)

UBS Virgílio Távora (Cristo Redentor)

UBS Anastácio Magalhães (Rodolfo Teófilo)

UBS Sítio São João (Jangurussu)

UBS Pedro Celestino (Maraponga)

UBS Fausto Freire (Ancuri)

UBS Alarico Leite (Passaré)

A SMS afirmou que os postos José Barros de Alencar, Licinio Nunes de Miranda, Anastácio Magalhães, Sítio São João, Pedro Celestino, Fausto Freire, Alarico Leite e Virgílio Távora também fazem parte do pacote de requalificações.



No posto Virgílio Távora, as intervenções devem ser finalizadas no próximo mês. Até a conclusão, a população precisa procurar outras unidades de saúde para ter acesso aos serviços.



A mesma dinâmica ocorre em relação ao Posto de Saúde Sítio São João. O público do local deve buscar atendimentos de enfermagem nos postos Evandro Ayres de Moura, Osmar Viana e Melo Jaborandi, localizados a um raio de 2 quilômetros. Os demais atendimentos clínicos continuam sendo realizados na unidade. Já a vacinação pode ser buscada em qualquer um dos postos da Regional de Saúde VI.



Quanto ao Posto Pedro Celestino, a SMS destaca que as obras contemplam a construção de uma nova edificação, ao lado do prédio existente. O posto deve ser entregue até maio do próximo ano. Até lá, a farmácia e o Núcleo de Atendimento ao Cidadão (NAC) seguem funcionando na unidade atual.



Os demais serviços foram descentralizados: as consultas médicas e de enfermagem estão sendo realizadas nas igrejas Santo Inácio de Loyola e Cristo da Maraponga; a vacinação ocorre no posto Luiza Távora; e o atendimento odontológico, nos postos José Walter e Viviane Benevides.