Fortaleza conquista prêmio de mobilidade urbana em evento realizado em SP

A cidade de Fortaleza foi premiada com a melhor “Iniciativa em favor da segurança viária”, categoria do prêmio Parque da Mobilidade Urbana, realizado em São Paulo. A condecoração foi feita na última sexta-feira, 24, e contou com a presença de representantes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), no Complexo Esportivo do Pacaembu.

O prêmio foi dado à iniciativa de redução de velocidade em vias da Capital, aplicada pela pela primeira vez em 2018, na avenida Leste-Oeste. A via, que tinha uma média de 11 vidas perdidas por ano entre 2010 e 2017, registrou queda frequente na média de mortes por ano após a implementação do projeto e encerrou o ano de 2022 sem nenhuma morte em acidentes de trânsito.

A queda dos óbitos na avenida tem contribuído para a redução da estatística na Capital. No ano passado, Fortaleza chegou ao oitavo ano seguido com diminuição no número de mortes no trânsito, quando 158 pessoas morreram devido a acidentes de trânsito.

Além da categoria em que se sagrou vencedora, a Prefeitura foi finalista em outras três modalidades, com os projetos Calçada Viva, o Plano Municipal de Segurança no Trânsito e o Re-ciclo.

“A gente tem aí como resultados a redução de mais de 68% nas mortes nas vias que tiveram a readequação de velocidade. Ter um trabalho desses e poder monitorar é o fechamento de uma política que dá resultado, e eu posso concorrer a um prêmio desses e ser vencedor”, afirma o coordenador do Núcleo de Segurança Viária da AMC, Saulo Oliveira.

Esse foi o segundo ano de realização da premiação, que reúne estudiosos e profissionais da mobilidade urbana de todo o País. Promovido pela plataforma Connected Smart Cities, em parceria com o Mobilidade Estadão, o evento discute o cenário da mobilidade urbana nos próximos anos, além de premiar ações bem-sucedidas no ramo.