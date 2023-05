Fiscalização aponta falta de remédios e insumos em postos de saúde de Juazeiro do Norte

Uma fiscalização realizada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, constatou carência de medicamentos e de insumos hospitalares em pelo menos oito unidades básicas de saúde. As vistorias também identificaram falta de equipamentos telefônicos e de meios operacionais para agendar consultas e exames clínicos.

As inspeções foram realizadas nos dias 8 e 10 de maio nas unidades Frei Damião II e III, Eduardo Grangeiro Fernandes (Dudu) IV, Tiradentes II e IV, João Cabral I e III, e Frei Damião I. O MPCE informou que a inspeção será realizada em todos os postos de saúde do município até o fim do mês. Os relatórios de vistorias ainda estão em andamento.

Com base nas irregularidades encontradas, o MPCE recomendará à Prefeitura a adoção de medidas para reverter os problemas. Além disso, promotores de Justiça irão se reunir com a titular da Secretaria Municipal de Saúde do Município para discutir as possíveis soluções. "Caso os requerimentos não sejam atendidos, as medidas judiciais cabíveis serão tomadas", informou o órgão, em nota.

A Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte (Sesau) afirma que os medicamentos do primeiro trimestre deste ano, referente à Programação Pactuada Integrada (PPI), foram recebidos pelo município no último domingo, 7, "o que impossibilitou a distribuição às unidades em tempo hábil".

"Em relação aos canais de comunicação nas unidades de saúde, nenhum dos postos dispõe, mas há outros canais de acesso à informação", comunicou a pasta. "A Sesau afirma, ainda, que todos os materiais de insumos estão devidamente licitados. Além disso, os prédios contam com excelente estrutura física, climatização e equipes completas para melhor atender as demandas da população".