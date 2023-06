Seis postos de saúde reformados devem ser entregues em junho, diz Prefeitura

A primeira reforma de unidade básica de saúde incluída no pacote de investimentos da Prefeitura de Fortaleza para requalificação de postos foi entregue nesta quarta-feira, 21. Até o fim do mês, mais cinco postos devem ser concluídos e reinaugurados. Ao todo, a verba de R$ 50 milhões, anunciada em abril de 2023, deve ser utilizada nas obras de 96 postos.

Dez postos de saúde em Fortaleza recebem reformas; saiba para onde serviços foram realocados

Durante a solenidade de entrega do posto de saúde Benedito Arthur de Carvalho, no bairro Luciano Cavalcante, o secretário da Gestão Regional, Ferrúcio Feitosa, afirmou que outros cinco postos e dois Centros de Atenção Psicossocial (Caps) estão em fase de conclusão.

“Até o final do mês entregaremos mais cinco postos à população”, disse Ferrúcio, que é chefe da pasta municipal responsável pelas reformas. “Fizemos toda a parte de coberta, hidráulica, elétrica, parte de forros e pintura completa. Nós também contemplamos o posto com uma sala para farmácia”, explicou sobre o posto entregue nesta quarta-feira.

Os próximos cinco postos reformados e entregues até o fim de junho são:

José Walter (bairro José Walter)



Virgílio Távora (bairro Cristo Redentor)



Professor Monteiro de Moraes (bairro Sapiranga)



Frei Tito (bairro Praia do Futuro II)



João XXIII (bairro Bonsucesso)

De acordo com o prefeito José Sarto (PDT), o posto Benedito Arthur deve contar com quatro equipes de saúde da família e duas equipes de saúde bucal. A unidade atende cerca de 14 mil pessoas.

Farmácia Polo: outras duas devem ser entregues em julho

Além disso, o posto recebeu uma nova unidade de Farmácia Polo. Esse tipo de equipamento tem um estoque maior de medicamentos disponibilizados pelo SUS em Fortaleza. Remédios de uso contínuo, como para diabetes e hipertensão, têm mais unidades para distribuição nesses locais.

“Nós estamos inaugurando a primeira das nove novas Farmácias Polo prometidas. Temos hoje 16 Farmácias Polo. Deveremos entregar mais duas no próximo mês e, até dezembro, concluímos a entrega das oito restantes”, afirmou o secretário municipal da Saúde, Galeno Taumaturgo.

As próximas duas Farmácias Polo devem ser instaladas nos postos Gothardo Peixoto, no bairro Damas, e Mariusa Silva de Souza, no bairro Bonsucesso. Uma nova aba no aplicativo Mais Saúde de Fortaleza também permite que o estoque de remédios em cada unidade seja conferido pela população.

“Essa informação sobre o estoque, principalmente de medicamento de uso contínuo, garante que usuário não dê viagem perdida. Antes a informação [no aplicativo] era de sim ou não”, disse Galeno.



Fortaleza disponibiliza carros para o transporte de pacientes de postos em reforma

Perguntado sobre como garantir atendimento à população enquanto os postos estão em reforma, o prefeito José Sarto afirmou que há um “planejamento estratégico de remanejo”. “Esse posto reformado desloca a população para uma unidade próxima, de maneira que não ocorra nenhum prejuízo de atendimento”.

Segundo ele, há carros para fazer o transporte de alguns pacientes de um posto para outro. “Por módulo, são reformados oito postos de saúde. A gente disponibiliza oito unidades para essas unidades que estão em reforma”, explica.

Os veículos são disponibilizados, de acordo com o prefeito, para aqueles postos que têm reformas mais complexas e tem alguns serviços suspensos por mais tempo do que aqueles que precisam apenas de alguns reparos.