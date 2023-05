Vacinação em Fortaleza: veja os postos de saúde que estarão abertos neste fim de semana

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está disponibilizando doses de vacina de rotina, antirrábica e da Covid-19, a serem distribuídas nos Postos de Saúde Irmã Hercília Aragão, no bairro São João do Tauape, e Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz. O funcionamento dos postos vai das 8 às 16h30min.

Para entrar nas dependências das unidades de saúde, é obrigatório o uso de máscara, respeitando o Decreto nº 15.470 de 19 de novembro de 2022. O atendimento é realizado de acordo com a capacidade dos equipamentos.

Covid-19

Saiba os grupos que podem receber a vacina contra a Covid-19

1ª dose: Crianças a partir de 6 meses;

2ª dose: Aplicada de acordo com o intervalo definido entre uma dose e outra;

3ª dose: Crianças a partir dos 6 meses, crianças de 3 e 4 anos que foram imunizadas com a CoronaVac no esquema primário e o público acima dos 12 anos que receberam a segunda dose do imunizante há quatro meses;

4ª dose: Público acima dos 18 anos que receberam a terceira dose do imunizante há quatro meses;

Dose Bivalente: Público acima dos 18 anos que tenha recebido a primeira e a segunda dose da vacina

Antirrábica Humana

A vacina antirrábica para humanos é designada para a proteção da raiva, podendo ser aplicada pré-exposição em profissionais que estejam suscetíveis a agressões de animais e após a exposição ao vírus que pode ser transmitido por meio de mordidas, arranhões ou lambeduras de animais infectados pelo vírus.

Para se vacinar, é necessário levar os documentos originais de identidade com foto, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência com as informações atualizadas e, em caso de segunda dose, levar o cartão de vacina. No caso de adolescentes que não possuem o documento de identidade, tem a opção de levar a certidão de nascimento acompanhada de um documento com foto — como o bilhete único ou a carteira estudantil.

Os imunossuprimidos devem apresentar os documentos comprobatórios de suas condições. No caso das crianças, é necessário portar o Cartão Nacional de Saúde e documento oficial de identificação da mesma, que pode ser a certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte, como também um comprovante de endereço atualizado e um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.

Recomendações

Aqueles que estiverem com o diagnóstico positivo de coronavírus só podem receber o imunizante um mês depois dos primeiros sintomas ou, em caso de assintomáticos, da resposta positiva.

Já os casos de resultado negativo mas com quadro de síndrome gripal e sintomas leves de coriza, espirros ou tosse, não há restrições, apenas em caso de febre que o imunizante só poderá ser aplicado com a saída dos sintomas.

Serviço

Funcionamento dos postos de vacinação neste fim de semana na Capital

Postos de Saúde

Irmã Hercília Aragão

Endereço: Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape

Mattos Dourado

Endereço: Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz

Horário de Funcionamento: 8 às 16h30min

Imunizantes Disponíveis:

D1, D2 e D3 Pfizer baby (6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias)

D2 e D3 Pfizer pediátrica

D2 Pfizer adulto

D2 Coronavac

D3 e D4 (serão realizados com o imunobiológico disponível)

Bivalente