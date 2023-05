Número de mortes no trânsito cai pelo 8° ano seguido em Fortaleza

O número de mortes no trânsito de Fortaleza registrou queda pelo 8° ano consecutivo. Ao longo do ano passado, 158 pessoas morreram em acidentes de trânsito na Capital, número 14% menor do que o quantitativo de 2021, quando 184 pessoas morreram em sinistros. O levantamento consta no Relatório Anual de Segurança Viária, lançado nesta segunda-feira, 29, pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

De acordo com o documento, foram contabilizadas seis mortes a cada 100 mil habitantes nas vias da Cidade, número também inferior ao de 2021, quando o índice chegou a 6,8 mortes para a mesma quantidade de moradores.

O documento foi lançado durante o II Seminário de Preservação de Vidas no Trânsito, realizado pela AMC. O evento contou com a presença de estudiosos e profissionais da área para discutir ações que possam aprimorar as políticas públicas.

“Esse seminário tem justamente o objetivo de compartilhar as nossas experiências enquanto especialistas de mobilidade urbana, as boas práticas aplicadas em Fortaleza, nas cidades da Região Metropolitana e no Interior para que a gente possa implementar um conceito seguro e para que a gente possa também aprender um pouco com essas cidades”, explica o superintendente da AMC, Antonio Ferreira.

Ferreira ainda destaca os benefícios que o plano de segurança adotado pela Cidade tem trazido à população. Além da redução no tempo de espera por ônibus, a adoção de faixas exclusivas, por exemplo, ajudou na diminuição da queima de óleo diesel, melhorando o ar da capital.

Outro objetivo do plano é diminuir a incidência de motociclistas e pedestres nos acidentes. As duas modalidades de locomoção são responsáveis por, respectivamente, 47% e 44% dos óbitos nas vias de Fortaleza. O relatório ainda aponta que a maioria das vítimas são homens, entre 30 e 59 anos de idade.

Para reduzir esse número, são disponibilizados cursos de pilotagem segura com técnicas e hábitos que ajudam a reduzir as chances de acidentes. As aulas são gratuitas, e as inscrições podem ser feitas por meio do telefone 156, no site da AMC ou na própria autarquia.

Todas essas medidas fazem parte dos 81 objetivos traçados pela da Prefeitura de Fortaleza para atingir o limite de 92 mortes por ano no trânsito, até 2030. Para alcançar essa meta, será necessário diminuir em 42% a estatística atual de 158 óbitos, redução que está dentro do ritmo apresentado pelo relatório. Nos últimos sete anos (2015 à 2022), as mortes no trânsito caíram 44% na Capital.