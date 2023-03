Avenida Leste-Oeste não registra mortes por acidentes de trânsito em 2022

Pelo oitavo ano consecutivo, o número de mortes no trânsito de Fortaleza diminuiu. A avenida Presidente Castelo Branco, conhecida como Leste-Oeste, foi uma das vias da Capital que recebeu os impactos de uma melhor segurança viária, já que, em 2022, nenhum sinistro com morte foi registrado no local. Entre os anos de 2010 e 2017, a avenida possuía uma média de 11 mortes por ano.



As intervenções na Leste-Oeste começaram ainda em 2018, sendo a primeira das 50 vias de Fortaleza a receber a redução de velocidade, que já foi de 60 km/h e, hoje, é de 50km/h. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), a alteração na velocidade máxima permitida segue uma recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que aponta a velocidade excessiva como causa de uma em cada três mortes por acidentes de trânsito.

Para Vicente Lafaiete, 75, que trabalha há cinco anos em um estabelecimento localizado às margens da avenida, a diferença é notória. "Ajudou muito essa redução, além dos sinais de trânsito. Eu acho que eles poderiam colocar ainda mais, para os que ainda não respeitam passarem a respeitar", opina.

Durante os últimos cinco anos de intervenções na avenida, os resultados apresentaram uma melhora gradativa. Em 2018, sete pessoas morreram vítimas de acidentes. Já em 2019, quatro acidentes fatais foram registrados. Nos anos de 2020 e 2021, foram registrados dois óbitos em cada um deles.

Por volta das 11h da manhã desta terça-feira, 28, a movimentação de alunos era intensa nas proximidades da escola municipal Hilberto Silva. Maria Erilene, 42, moradora da região, conta que as mudanças ajudam a proteger as crianças quando chegam e saem da escola, porém, cobra mais atenção dos motoristas.

"Aqui era direto [acidente], tem melhorado. Tem muito motorista que não presta atenção, muita criança anda por aqui no horário de chegada e saída da escola, as pessoas precisam cuidar mais", opina.

O assessor técnico da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Disraelli Brasil, destaca que tudo que foi planejado para a avenida Leste-Oeste foi colocado em prática. Brasil aponta que é momento de focar na fiscalização para que os resultados positivos sigam pelos próximos anos.

"Toda a via já possui os 50km/h. Além da velocidade reduzida também foram implementados oito semáforos, assim como as faixas exclusivas para ônibus, e a ciclofaixa em toda a extensão da avenida", destaca.

Para o assessor técnico da AMC, a via já foi uma das mais perigosas de Fortaleza, mas hoje a realidade é outra. Assim como os moradores da região, Disraelli também pede atenção de motoristas e pedestres que trafegam pela avenida.

"Ainda vemos muitas infrações repetidas, como a falta do uso de capacetes e pedestres atravessando fora da faixa destinada para eles. Temos que continuar monitorando e fiscalizando".

Ainda na manhã desta terça-feira, 28, foi possível observar motociclistas sem capacete, além de pedestres e ciclistas realizando travessias em locais proibidos. As infrações ameaçam os bons resultados obtidos na região, além da própria vida dos infratores.

Redução das mortes no trânsito de Fortaleza

Com 157 óbitos em 2022, o trânsito de Fortaleza registrou mais um ano de redução no número de sinistros com resultado morte. O número está em queda desde 2014, quando 377 pessoas perderam a vida por acidentes nas ruas da Capital. Em oito anos, a redução é de 58,3%, de acordo com o levantamento da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).

