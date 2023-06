Furto de cabos deixa semáforos apagados na avenida Domingos Olímpio

A avenida Domingos Olímpio, no bairro Joaquim Távora, amanheceu nesta quinta-feira, 22, com três semáforos apagados após furto de cabos durante a madrugada. A pane foi registrada nos sinais localizados nos cruzamentos com as ruas Barão de Aratanha, Jaime Benévolo e Sólon Pinheiro, em Fortaleza.

Mulher é presa ao receber carga com mais de 100 cigarros eletrônicos em Fortaleza; LEIA

Agentes da autarquia Municipal de Trânsito (AMC) estão no local auxiliando os condutores que trafegam pela via. O fluxo de veículos no trecho era bastante lento nas primeiras horas da manhã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A AMC destaca que até a normalização da situação, os motoristas devem se atentar à regra geral de circulação prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que determina preferência de passagem para veículos que vêm pela direita nos cruzamentos não sinalizados.

A autarquia informou que registrou um Boletim de Ocorrência sobre o furto e espera a identificação dos criminosos pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O POVO procurou a pasta para saber mais detalhes sobre a ocorrência e aguarda o envio das informações.

Ainda conforme a AMC, técnicos de tráfego estão providenciando a reposição dos fios para que o funcionamento da rede semafórica na área afetada seja normalizado ainda na manhã desta quinta-feira, 22.

O órgão destaca que monitora a operação dos semáforos na Capital com mais de 600 câmeras de vigilância. Em casos de furto, as imagens ajudam as autoridades de segurança na identificação dos criminosos.