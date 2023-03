Semáforos de Fortaleza estão sem funcionamento após queda de energia

Alguns bairros de Fortaleza registraram queda de energia no fim da tarde desta quinta-feira, 16. Além da falta de energia, semáforos de alguns pontos de Fortaleza, como na avenida Bezerra de Menezes e no Centro, estão sem funcionar. Bairros como José Bonifácio, Benfica, Passaré e Parquelândia enfrentam falta de energia.

A Enel afirmou em nota que em decorrência das chuvas acompanhadas de ventos fortes e descargas atmosféricas causaram danos à rede de alta tensão, afetando o fornecimento de energia para alguns bairros da capital e de Caucaia. “A empresa esclarece que reforçou o número de equipes em campo para agilizar os trabalhos e normalizar o fornecimento o quanto antes”, diz a nota.

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informa que por conta das falhas no fornecimentos de energia, cerca de 1,5% dos semáforos apresentam instabilidade da rede composta por 1068 equipamentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O órgão salienta que técnicos estão nas ruas para providenciar o restabelecimento do funcionamento. Os condutores também devem seguir a regra geral de circulação, prevista no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em caso de trânsito por fluxos de veículos que se cruzem em local não sinalizado, a preferência de passagem será do veículo que vem pela direita", ressalta o comunicado.

A AMC diz ainda que a população pode acioná-la em casos de instabilidade semafórica por meio do número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS).

Sobre o assunto Teto de escola em Caucaia desaba e seis estudantes têm ferimentos leves

Tags