Mulher é presa ao receber carga com mais de 100 cigarros eletrônicos em Fortaleza

Crédito: Reprodução / Polícia Militar do Ceará

Uma mulher, de 38 anos, foi presa após receber uma carga de cigarros eletrônicos e refis no bairro Parreão, em Fortaleza, durante ação conjunta realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Receita Federal do Brasil (RFB).

Informações policiais apontavam que uma carga fruto de contrabando iria ser entregue na rua Tianguá. Os agentes, então, identificaram a destinatária da remessa, que também era a proprietária da carga. O material apreendido tinha por volta de 104 unidades de cigarros eletrônicos e refis.

A suspeita, assim como todo o material, foi levada até o 25º Distrito Policial, onde foi autuada pelo crime contra incolumidade pública. De acordo com o Código Penal, a pena para a transgressão é a reclusão de três a seis anos.

