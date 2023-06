Semáforos em trecho da av. Domingos Olímpio apresentam falha durante a manhã

Os semáforos localizados no cruzamento da avenida Domingos Olímpio com as ruas Floriano Peixoto e Solon Pinheiro apresentaram falha na manhã desta terça-feira, 6, por volta das 8 horas.

Os sinais de trânsito estavam com as luzes apagadas, e o problema afetou o tráfego na região.

Por nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que a instabilidade ocorreu devido a falhas no fornecimento de energia e os orientadores de tráfego prestaram auxilio aos condutores no trânsito.

Segundo o órgão, a situação foi normalizada, e os semáforos afetados estão funcionando normalmente.

"Em quaisquer casos de instabilidade semafórica, agentes e operadores de tráfego são encaminhados para os trechos com maior circulação para auxiliar os condutores no trânsito em áreas de jurisdição municipal", informou a AMC, em nota.



Ainda de acordo com a Autarquia, os condutores também devem seguir a regra geral de circulação, prevista no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). "Em caso de trânsito por fluxos de veículos que se cruzem em local não sinalizado, a preferência de passagem será do veículo que vem pela direita”, completa.