Em 2022, 1,1% da rede semafórica de Fortaleza registrou instabilidade em seu funcionamento cotidianamente – no ano anterior a média foi de 0,61%. O furto de cabeamento é o principal causador dos semáforos desligados ou piscando, afirma a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

A Prefeitura registrou 1.284 furtos de cabos de semáforos no ano passado. O total é pouco mais que o dobro dos furtos registrados na década anterior. De 2012 a 2021, a Capital teve 641 furtos do cabeamento semafórico.

“Temos buscando soluções técnicas para problemas que muitas vezes nos atravessam e não são problemas necessariamente técnicos. O que mais gera impacto são os furtos de cabos, que é um problema de segurança”, afirma o coordenador da Central da Mobilidade para Preservação de Vidas no Trânsito, Lélio do Vale.

A reposição depende de condições climáticas: os fios não podem ser repostos em dias de chuvas devido ao risco de descarga elétrica. É também uma solução mais demorada “devido ao tempo necessário para correção e da quantidade de equipamentos alvo de criminosos”, enfatiza o órgão.

Uma das medidas tomadas pela AMC é substituir parte do cabeamento por fios de alumínio. A mudança aguarda finalização de nova licitação. “O material tem menor interesse comercial e com certeza vai ajudar a combater esse problema mais recorrente”, diz Vale.

Conforme a autarquia, a rede semafórica de Fortaleza é composta por 1.068 equipamentos. Do total, 56% são centralizados, ou seja, são operados em tempo real, “o que facilita a identificação e resolução de instabilidades”, aponta a AMC em nota.

Os prejuízos aos cofres públicos são outro fator destacado. Em 2022, até o mês de novembro, os custos com reparos somaram R$ 2,5 milhões. O valor representa um aumento de 250% em relação a 2021, quando a AMC registrou prejuízo de R$ 714 mil.

“Temos uma boa conversa com a Secretaria de Segurança, fazemos um mapeamento dos locais com maior recorrência. Há o monitoramento por mais de 600 câmeras de vigilância. Então há também essas ações preventivas”, completa Vale. A atuação em parceria é dita como a principal medida para que as falhas nos semáforos sejam contidas.

O coordenador aponta que os furtos tendem a se concentrar em determinadas áreas de Fortaleza e a migrar com o passar do tempo. Segundo ele, alguns bairros mais afetados são Álvaro Weyne, Bairro de Fátima, Carlito Pamplona, Centro, Papicu e Serrinha.

Vale reconhece que também há problemas de surto de tensão e de fornecimento na rede de energia elétrica. “Existe um impacto, mas, juntamente com a empresa concessionária, a gente consegue resolver muito mais rapidamente”, finaliza o coordenador.

A AMC garante que, “em quaisquer casos de instabilidade semafórica, agentes e operadores de tráfego são encaminhados para os trechos com maior circulação para auxiliar os condutores”

Diante das complicações no trânsito causadas pelo mau funcionamento dos equipamentos, os condutores devem seguir a regra geral de circulação, prevista no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A lei determina que, em caso de trânsito por fluxos de veículos que se cruzem em local não sinalizado, a preferência de passagem é do veículo que vêm pela direita.

