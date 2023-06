Encomendas com R$ 2 mil em cédulas falsas são apreendidas no Aeroporto de Fortaleza

As cédulas falsas tinham como destino a cidade de Cruz, no interior do Ceará

Encomendas com R$ 2 mil em cédulas falsas foram apreendidas na manhã desta quarta-feira, 21, no Terminal de Cargas do Aeroporto de Fortaleza. De acordo com a Receita Federal, o dinheiro falso era proveniente de Itapecerica da Serra, em São Paulo, e tinha como destino a cidade de Cruz, no interior do Ceará.

O material foi localizado com a utilização de técnicas de análise de risco e uso da inteligência, conforme a Receita Federal.

O órgão ainda afirma que falsificar, fabricar ou alterar a moeda de curso legal no Brasil ou no estrangeiro é crime, de acordo com o art. 289 do Código Penal brasileiro. A pena pode variar de 3 a 12 anos de prisão e multa.

A punição também se aplica para as pessoas que importam, exportam, adquirem, vendem, trocam, cedam, emprestem ou guardem o material.

As cédulas apreendidas foram encaminhadas à polícia judiciária, que adotará os procedimentos cabíveis.