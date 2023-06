Mutirão de combate à poluição visual em Fortaleza faz busca ativa por anunciantes irregulares

Em alusão ao mês do Meio Ambiente, celebrado em junho, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) intensifica o número de ações voltadas à retirada de placas, faixas e pinturas ilegais, com busca ativa dos anunciantes de publicidades irregulares. De acordo com o órgão, a poluição visual é a segunda maior campeã de denúncias na Cidade, atrás, apenas, da poluição sonora.

Em 2022, a Agefis realizou cerca de sete mil remoções de publicidades encontradas fora das condições de conservação e segurança permitidas, instaladas em locais proibidos ou sem a devida autorização.

Já no primeiro semestre deste ano, de janeiro ao início de junho, o número de remoções foi duplicado, com mais de 14 mil faixas e placas indevidas retiradas de ruas, avenidas, túneis e viadutos da Capital durante ações de revitalização dos espaços públicos.



Laura Jucá, superintendente da Agefis, disse que o diferencial desta operação, além da revitalização, é a busca ativa, "ir atrás das empresas por trás das publicidade irregulares e autuá-los".

“Esse projeto é intersetorial entre a Prefeitura, a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), todas as Regionais e a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Além da identificação e retirada de placas, estamos na busca ativa pela autuação das empresas responsáveis pela publicidade irregular”, afirma Jucá.



“A multa [pela publicidade irregular] pode variar de R$ 202 até R$ 32.500”, complementa a superintendente.

Ao longo do mês de junho, a Agefis também tem fortalecido a busca ativa por faixas que anunciam empréstimos indevidos em cartões de crédito nos canteiros centrais e demais logradouros públicos. Ao todo, 190 faixas sobre a temática já foram retiradas pela fiscalização municipal.

O primeiro local, que serviu como piloto do novo projeto, foi o viaduto da avenida Governador Raul Barbosa, no bairro São João do Tauape, localizado na Regional 6. No entanto, ainda nesta quarta-feira, 21 e nos próximos dias deste mês, as equipes pretendem expandir os trabalhos de revitalização para o restante da Cidade.

Combate à poluição visual em Fortaleza: denúncias

A população pode acionar a fiscalização por meio dos canais de denúncia da Agefis: o aplicativo Fiscalize Fortaleza (disponível para Android e iOS), o site Denúncia Fortaleza e o telefone 156.