Pintor é denunciado por extorsão e morte de idoso que contratou serviço em Fortaleza

Mulher permaneceu mais de seis horas amarrada, amordaçada e sofrendo agressões, aponta investigação. No outro quarto, estava sendo mantido o corpo do marido dela, que morreu após ser atingido com barras de ferro

O pintor José Ericsson Brito da Câmara foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por extorsão qualificada com resultado em morte e lesão corporal. O homem é acusado de agredir, extorquir e espancar um casal de professores aposentados, no dia 12 de maio, o que resultou na morte de Francisco das Chagas Pereira Sales e na lesão corporal da esposa dele, Sandra Lima Pires Ferreira, em Fortaleza.



Conforme a denúncia do MPCE, o casal de professores aposentados havia contratado os serviços do pintor para um reparo de reboco no apartamento deles, no bairro Conjunto Esperança. O valor do serviço seria de R$ 300.

O pintor procurou o casal em busca de fazer uma suposta finalização do serviço, aponta a investigação. No dia 12 de maio, ele teria ido ao apartamento do casal e pedido que a aposentada saísse para encomendar material de construção.

Conforme a denúncia, enquanto a mulher se ausentou, o denunciado passou a extorquir a vítima e, não conseguindo dinheiro via pix, ele agrediu Francisco das Chagas com golpes de barra de ferro na cabeça. O aposentado morreu após ser espancado.

Quando Sandra Lima chegou à residência, ela foi levada à força para outro quarto, onde foi amarrada, amordaçada e agredida, segundo o MPCE.

A investigação ainda aponta que o homem exigia dinheiro e conversava, por meio do aparelho telefônico, com uma terceira pessoa. As vítimas responderam que não tinham chave pix, e ele teria exigido cartões e senhas de contas bancárias em aplicativos de banco.

Segundo o documento obtido pelo O POVO, por volta das 15 horas do dia 12, o pintor subtraiu o automóvel da aposentada e a deixou imobilizada dentro de casa. Ele foi até um caixa eletrônico, sacou R$ 1 mil e, horas depois, voltou ao apartamento do casal de aposentados, onde continuou as agressões, aponta a denúncia.

O denunciado chegou a receber, no apartamento, o material de construção. Já por volta das 19 horas, o pintor teria acionado um amigo para que o levasse até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois havia deslocado o ombro.

Depois que o agressor fugiu, a aposentada saiu do apartamento e pediu socorro. A vizinhança acionou a Polícia Militar, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), e uma composição conseguiu encontrar o denunciado, por volta das 21h30min, na UPA do Canidezinho.

O pintor recebeu voz de prisão dos agentes de segurança e foi transferido ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.