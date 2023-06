Com ajuda da cadela Mila, PF prende homem por tráfico internacional de drogas em Fortaleza

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Federal (PF) transportando cocaína escondida no fundo falso de uma mala despachada no Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins. O fato aconteceu na noite desta terça-feira, 20. Ele estava embarcando em um voo com destino a Deli, na Índia e foi flagrado ainda no embarque com 5,8 kg do entorpecente.

A presença da droga na bagagem foi confirmada por meio de exames preliminares realizados pelos agentes. O flagrante ocorreu em uma operação de rotina da PF no Aeroporto e contou com uma nova cadela farejadora de drogas de nome Mila, que recentemente se uniu à equipe para o combate ao tráfico de drogas no Ceará.

Aos policiais, ele negou ter cometido o crime, com a desculpa que a mala teria sido emprestada por outra pessoa. O homem foi levado à sede da Polícia Federal no Ceará, onde foi autuado por tráfico internacional de drogas e está a disposição da Justiça Federal.



