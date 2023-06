Parada da Diversidade Sexual de Fortaleza terá ônibus extras e tarifa social

Saiba como funcionará as alternativas de deslocamento e segurança no dia do evento

Com o objetivo de proporcionar um tráfego seguro e tranquilo durante a 22ª edição da Parada da Diversidade Sexual de Fortaleza, que ocorrerá neste domingo, 25, na avenida Beira-Mar, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) divulgou, em coletiva de imprensa, nesta terça-feira, 20, os desvios a serem realizados nas ruas de Fortaleza no decorrer do evento.

Além disso, o plano operacional de trânsito terá efetivo reforçado de agentes, 19 veículos extras para a frota de ônibus e tarifa social. A atuação do órgão iniciará no sábado, 24, a partir das 23 horas, com a coibição de estacionamento na avenida Beira-Mar no trecho compreendido entre as ruas Paula Barros e José Napoleão.

De acordo com o assessor técnico da AMC, Disraelli Brasil, destaca que a operação é considerada complexa devido ao grande público que participa. Conforme plano de ação da Autarquia, estarão em atividade 20 agentes de trânsito, oito motocicletas, 23 viaturas e 40 operadores.

“Nós empregaremos um efetivo de 60 agentes de trânsito e operadores de tráfego, que estarão disponibilizados nos bloqueios das ruas e também embarcados em viaturas e motocicletas. A previsão da dispersão é por volta das 23 horas da noite e será garantido o acesso de moradores da Beira-Mar até o início do deslocamento da parada”, afirma.

Na data do evento, a operação de trânsito será executada em duas etapas. A primeira delas terá início a partir das 13 horas da tarde deste sábado. Já a segunda, no mesmo dia, começará às 15 horas. O assessor técnico recomenda que o público que não participará do evento, evite transitar pela região para evitar enfrentar engarrafamento.

“Depois que inicia a parada, todo esse público vai ocupar a avenida e fica inviável o tráfego de veículos mesmo de moradores. Recomenda-se que as pessoas que residem na Beira-Mar possam se adaptar a esses horários. Uma outra recomendação para o público que vai comparecer ao evento é optar pelo transporte coletivo, considerando que haverá um incremento de frota”, orienta.

Bloqueios e desvios

O bloqueio na via será efetuado às 16 horas, impactando desde a rua José Napoleão até a av. Barão de Studart. Os trios elétricos que participarão do desfile devem seguir pelo contrafluxo da avenida, ou seja, no sentido Mucuripe/Dragão do Mar.

A opção de desvio para os condutores que desejem se deslocar pela área é utilizar a av. Abolição, visto que todos as opções de acesso à av. Beira-Mar serão provisoriamente interditadas. A população pode solicitar atendimento de ocorrências, como irregularidades ou sinistros no trânsito, à AMC pelo número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Operação especial de segurança no evento

Para garantir a segurança dos participantes da Parada da Diversidade Sexual 2023, das 12 horas da tarde até as 22 horas da noite do dia 25, além do efetivo ordinário, 220 agentes estarão atuando no local, entre eles 163 policiais militares, 43 policiais civis, 14 bombeiros e três guarda-vidas com motos aquáticas. No local, estará em funcionamento ainda uma Delegacia Móvel e a segurança marítima será feita com motos aquáticas dos bombeiros.

“Esperamos que esse evento, que tem ganhado destaque nacionalmente, cresça cada vez mais. O nosso povo cearense tem essa característica de ser muito acolhedor. Por isso, esperamos que seja uma festa pacífica, tranquila e marcada pela tolerância e a fraternidade”, destaca o secretário Executivo da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sérgio Pereira dos Santos.

A Guarda Municipal de Fortaleza também estará a postos, dispondo de 48 agentes no sábado, 24, e outros 50 agentes no dia do evento.

Dia da Parada contará com Tarifa Social

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforça a frota ordinária com 19 veículos reservas no próximo domingo, 25. A integração física tarifária e o uso do Bilhete Único poderão ser utilizados para se deslocar até o local do evento.

Os passageiros que queiram utilizar o transporte público, poderão dispor de 16 linhas que passam no entorno do evento. A Etufor salienta ainda que outra vantagem ao ir de ônibus é o desconto da Tarifa Social, em que todos pagam pelas passagens R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (meia).

Linhas regulares que passam próximo a Av. Beira-Mar, local do evento:



011 - Circular I

012 - Circular II

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II

071 - Antônio Bezerra / Mucuripe

077 - Parangaba / Mucuripe

078 - Siqueira/Mucuripe/ED

130 - Vila do Mar / Náutico II

711 - Barra do Ceará / Cais do Porto

752 - Caça e Pesca / Centro

901 - Dom Luís

905 - Meireles / Centro

906 - Caça e Pesca / Serviluz / Centro

907 - Castelo Encantado / Centro

001 - 055 - Corujão/Grande Circular I

002 - 056 - Corujão/Grande Circular II