Cobra naja assusta moradora em Fortaleza e bombeiros descobrem que animal é de brinquedo

O capitão do Corpo de Bombeiros afirma que nunca viu nenhuma ocorrência do tipo e chamou o trote de "brincadeira de mau gosto"; entenda

Uma “brincadeira de mau gosto” gerou um alarme falso para o Corpo de Bombeiros na última segunda-feira, 19, no Conjunto Ceará, em Fortaleza. Uma mulher solicitou ajuda da corporação para capturar uma cobra que, na verdade, era de brinquedo.

A cobra falsa semelhante a uma naja foi avistada no quintal de uma moradora de Fortaleza que, pensando se tratar de uma cobra de verdade, ligou imediatamente para o Corpo de Bombeiros.

Ao chegar no local, percebeu-se que, na verdade, tudo não passava de um trote e que a cobra era de brinquedo.



Passar trote é crime previsto na Constituição

Em entrevista ao O POVO, o Capitão do Corpo de Bombeiros, Fideles Dutra, afirma que nunca viu nenhuma ocorrência do tipo e chamou o trote de “brincadeira de mau gosto” e “inédita”.

Ele também explica que passar trote ou fazer ligação com informações falsas para serviços de emergência é considerado crime no Brasil, com pena de um a seis meses de detenção ou multa.

Contudo, nenhum dos vizinhos assumiu a autoria do trote e o procedimento para acionar a Polícia Militar não pôde ser feito, visto que a moradora foi vítima.

Como solicitar resgate de animais

O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193. A ligação é gratuita, e o telefone funciona 24 horas por dia, sete dias da semana, inclusive, aos finais de semana e feriados.