Bombeiros resgatam duas jiboias em São Gonçalo do Amarante

Duas jiboias foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) nesse domingo, 18, no município de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza. As cobras, que foram resgatadas em situações diferentes, foram encontradas em árvores e foram colocadas de volta em seu habitat natural sem machucados aparentes.

No primeiro caso, os agentes foram chamados para salvar uma jiboia em um terreno baldio ao lado de uma casa, na Taíba. O requisitante, preocupado com a presença da serpente, disse que ela estava em cima de um coqueiro.

A cobra foi retirada com o auxílio de luvas e gancho, ideais para a captura de répteis e, logo em seguida, foi devolvida ao seu habitat.

Já a segunda jiboia foi vista em um loteamento. A requisitante se preocupou com a chances de o animal entrar em sua residência e chamou os bombeiros para retirar o animal que estava em uma frutífera.

Para esse resgate, foram utilizados escada, luvas e ganchos para retirar o animal do local e devolvê-lo à natureza.