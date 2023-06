Colégio do Corpo de Bombeiros conquista 50 prêmios na Olimpíada Canguru de Matemática

A Canguru de Matemática é um concurso internacional direcionada aos alunos do 3º ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio

Crédito: Divulgação/ Governo do Estado do Ceará

O Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz foi destaque no Concurso Canguru de Matemática 2023. Alunos da instituição conquistaram 50 premiações.

Nos últimos quatros anos, a instituição de ensino alcançou 230 condecorações na competição. O certame é considerado uma das maiores competições de matemática do mundo.

2ª Olimpíada Mirim OBMEP: inscrições terminam em junho



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Canguru de Matemática é um concurso internacional direcionada aos alunos do 3º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Todos os anos, mais de 6 milhões de participantes de mais de 80 países participam do concurso.

“Estamos extremamente orgulhosos dos nossos estudantes pelo desempenho excepcional no Concurso Canguru de Matemática. Essa conquista é um reflexo da dedicação de todos os envolvidos: alunos, professores, monitores e pais", diz o diretor do CMCB, o tenente-coronel Francisco Albert Einstein Lima Arruda.

Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente abre inscrições; CONFIRA



Para o diretor, "essa parceria tem sido fundamental para o sucesso de nossos alunos em diversas áreas de atuação da escola”.