Cobra de 2 metros é encontrada dentro de ambulância em São Luís do Curu

Uma jiboia foi encontrada dentro do motor de uma ambulância no último domingo, 21, na localidade de São Luís do Curu, a aproximadamente 86 km de Fortaleza. O animal de dois metros de comprimento foi removido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e levado em segurança para longe das residências.

Os bombeiros foram acionados durante a madrugada, pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), por um funcionário de um hospital do município, que afirmou ter visto a serpente entrar no motor do veículo.

“Resgatamos o animal de cerca de dois metros de comprimento que, de modo aparente, não apresentava nenhum machucado. Devolvemos a jiboia para o seu habitat natural, longe da população e próximo de uma fonte de água natural”, conta o comandante do resgate, tenente Gleuber Souza.

O CBMCE reforça que os animais são protegidos pela legislação ambiental, e que, em situações como essa, o adequado é que a população mantenha distância para evitar possíveis acidentes.

A cobra encontrada pertence à família das jiboias, grupo de serpentes que não possui veneno. No entanto, devido ao tamanho e à força, elas também exigem cautela , preferencialmente, distância da população. Essas cobras podem matar ao se enrolar e comprimir o corpo de suas presas caso se sintam ameaçadas, além da dor causada pela sua mordida.

Apenas no primeiro quadrimestre deste ano, o Corpo de Bombeiros já realizou 3.875 resgates de animais, número superior ao mesmo período do ano passado, onde 3.421 bichinhos foram salvos.

O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193. A ligação é gratuita, e o telefone funciona 24 horas por dia, sete dias da semana, inclusive, aos finais de semana e feriados.