Cobra caninana é capturada dentro de berço em Santa Catarina

Uma cobra caninana foi capturada nessa quinta-feira, 8, dentro de um berço no município de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina.

O resgate do animal foi compartilhado nas redes sociais pelo biólogo Gilberto Duwe, que atua na Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama).

A partir do vídeo compartilhado, é possível ver a cobra no berço do filho do casal antes da retirada do animal do cômodo.

De acordo com o especialista, a serpente caninana, que não é peçonhenta, estava tranquila no momento da captura e, por isso, não representava perigo.

“[O animal] acabou entrando aqui, provavelmente atrás de um rastro de algum animal, e acabou se perdendo dentro da casa (...) É uma jovenzinha ainda, mas, pelo tamanho, acaba assustando”, explicou o especialista.



De acordo com o Instituto Butantan, a serpente de coloração preta e amarela é capaz de atingir mais de 2,5 metros de comprimento. A cobra pode tentar morder o predador ao se sentir ameaçada, porém, por não possuir veneno, é considerada inofensiva.















