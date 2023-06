Comenda de Diamante da Educação: professor Jessé de Hollanda e Onélia Santana são homenageados

O professor Jessé de Hollanda e Onélia Santana, secretária da Proteção Social do Ceará (SPS), foram homenageados com a Comenda de Diamante da Educação na manhã desta sexta-feira, 16, pelo Centro Universitário Estácio do Ceará. A solenidade ocorreu no campus do bairro Centro e faz parte da programação que celebra os 25 anos da instituição de ensino no Estado.

De acordo com Josué Viana, reitor da Estácio do Ceará, os homenageados foram escolhidos com base na contribuição que deram à educação no Ceará.

“Sou muito agradecido pela homenagem, mas não gosto de homenagens individuais. Gosto das que são coletivas. [A construção da universidade] foi o trabalho de um grupo de pessoas que resolveram trabalhar pela educação superior no Estado do Ceará”, diz Jessé de Hollanda.

O homenageado foi um dos fundadores da Estácio do Ceará: “O começo foi bem difícil”, relembra. “Nós começamos do zero. As primeiras salas eram alugadas no Colégio Batista e, de lá, fomos aprovando os cursos junto ao Ministério da Educação (MEC). Fomos crescendo e, logo depois, foi necessário um novo campus.”

Onélia Santana foi homenageada, de acordo com o reitor, por ter implementado o "Programa Mais Infância", em 2015, que tem como objetivo contribuir e auxiliar o desenvolvimento da criança na sociedade. A iniciativa atende os 184 municípios do Ceará.

“Entendemos que [o projeto] é muito relevante para uma sociedade que quer ser inclusiva e buscar a equidade de oportunidades”, diz o reitor. “Se a gente não tem uma infância com o básico: alimentação, cuidados etc., todo o desenvolvimento do indivíduo é comprometido.”

Comenda de Diamante da Educação: palestra aborda inteligência artificial

O evento de entrega da Comenda de Diamante da Educação também contou com palestra com o tema "A Educação Brasileira e a Inteligência Artificial", ministrada pelo jornalista Pedro Doria.

“Eu acho que as escolas — não importa se estamos falando de ensino fundamental, médio ou superior — vão precisar entender que quanto mais tempo você resiste à entrada da tecnologia, menos capacidade você terá de formar pessoas para o mundo que virá."

“Se você parte de uma posição de resistir, você está resistindo ao inevitável”, acrescenta ele.

Sobre o tema, o reitor da instituição, Josué Viana, segue a mesma linha de raciocínio e acredita que o Centro Universitário precisa estar aberto a inovações.

“A inteligência artificial traz um novo conhecimento que vai influenciar e mudar a capacidade humana de transformação. É uma ferramenta muito potente. E que, obviamente, precisa ser orientada para o uso. Cabe à sociedade civil estabelecer as regras para o uso da ferramenta.”

O Centro Universitário Estácio Ceará tem mais de 18 mil alunos e 200 docentes. São ofertados 36 cursos presenciais de graduação entre três campus espalhados por Fortaleza: Centro, Parangaba e Guararapes.