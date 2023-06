Mulher que teve 80% do corpo incendiado precisa de doação de sangue

Talita Lopes Falcão, de 34 anos, está em estado grave no IJF

A mulher que teve 80% do corpo incendiado está internada em estado grave no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, em Fortaleza. Talita Lopes Falcão, de 34 anos de idade, necessita de doação de sangue, de qualquer tipo sanguíneo. A informação foi repassada pela advogada de Talita, Mariana Diniz.



As doações de sangue podem ser feitas no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) em nome de Talita.

Conforme a advogada, a situação de Talita é grave. No dia 12 de junho, no Dia dos Namorados, ela teve o corpo incendiado. O principal suspeito foi preso. É o ex-companheiro dela.

"Já sabia que ela era muito batalhadora, e nessa situação difícil para ela, ela está se mostrando mais forte ainda. E nós vamos lutar. Ela diretamente pela vida dela e a gente, indiretamente, por tudo", comenta a advogada da vítima de tentativa de feminicídio.

Mariana acompanhava a situação de Talita, que teve um relacionamento de dez anos com o suspeito de feminicídio, além de uma filha com ele, que tem 4 anos de idade. Ela morou quatro com o ex-companheiro.

Depois que resolveu se separar e voltar a morar com a mãe, o homem passou a perseguir Talita por não aceitar o fim do relacionamento.

Talita sofria ameaças de morte e possuía medida protetiva contra o ex-companheiro. Luis Santos de Carvalho, de 34 anos, foi autuado em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva.