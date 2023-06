Uso do celular gera duas multas a cada hora no trânsito de Fortaleza

Ao menos dois motoristas são multados a cada hora por usar celular enquanto dirigem no trânsito de Fortaleza. Nos cinco primeiros meses de 2023, a Capital registrou mais de 7,4 mil infrações do tipo, equivalente a 50 por dia. A média deste ano já é o dobro da registrada nos 12 meses de 2022. Os dados foram fornecidos ao O POVO pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

No ano passado, o número de motoristas flagrados usando celular ao volante em Fortaleza chegou a 9,4 mil. Foram cerca de 25 multas aplicadas diariamente. No geral, houve crescimento de 110% em relação ao total de ocorrências do ano anterior, encerrado com 4,5 mil autuações. O aumento expressivo pode estar relacionado com o fim das restrições da pandemia.

A reabertura comercial e o retorno dos grandes eventos impactou no aumento do fluxo viário na Capital. Consequentemente, o número de multas aplicadas pela AMC aumentou. Segundo o gerente de educação para o trânsito da autarquia, André Luis Barcelos, os condutores costumam usar o celular principalmente durante a espera para a abertura dos semáforos.

As infrações mais recorrentes, explica o gerente, envolvem desde o envio de mensagens por aplicativos de conversa e até a navegação em plataformas online de jogos eletrônicos. “É uma situação onde, além da atenção, o usuário perde também a própria visão, deixando de ter a percepção do que está ocorrendo ao seu redor”, frisa.

O nível de distração de quem usa o equipamento eletrônico, de acordo com Barcelos, é quase o mesmo dos condutores que trafegam sob efeito de bebidas alcoólicas. "Na alcoolemia, a pessoa tem um retardo no tempo de reação e essa é a mesma situação que o celular pode provocar. A gente pode dizer que o risco é muito próximo”, compara.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê dois enquadramentos infracionais para quem usa o celular enquanto dirige. O primeiro é falar ao telefone, infração de natureza média que resulta em multa de R$ 130,16 e adição de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista. O segundo é digitar no aparelho ou manuseá-lo quando ao volante, transgressão gravíssima cuja punição é multa R$ 293 e sete pontos na habilitação.

Segundo estudo da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), o uso de smartphone é a terceira maior causa de mortes no trânsito do Brasil, ficando atrás apenas do excesso de velocidade e da ingestão de bebidas alcoólicas.

A entidade aponta que o celular é responsável por aproximadamente 50% das atividades que causam falha de atenção no trânsito. A distração, inclusive, é a causa de 57% dos acidentes que envolvem pessoas entre 20 e 39 anos.

Na era da tecnologia da informação, o celular é companheiro de todas as horas. No trânsito, não é diferente. Quando utilizado corretamente, o aparelho pode facilitar a vida dos motoristas. Um exemplo são os aplicativos de geolocalização, como Waze e Google Maps, cada vez mais usufruídos pelos condutores das grandes cidades.

De acordo com Barcelos, os mapas online não são proibidos pela legislação de trânsito desde que os aparelhos estejam fixados na superfície dos automóveis ou motocicletas. “O aplicativo pode ficar aberto, mas o celular tem que estar num ponto fixo, preferencialmente preso a um suporte. Além disso, o condutor não pode ficar manuseando a tela, mesmo que o sinal esteja fechado”, orienta.

Segundo a AMC, a combinação celular e trânsito é um dos principais fatores de risco para acidentes de trânsito e pode ser mortal dependendo do grau de desatenção. A autarquia alerta que apenas dois segundos de distração equivalem a 34 metros de direção às cegas, caso o veículo esteja trafegando a uma velocidade média de 60 km/h.

Multas por uso do celular no trânsito de Fortaleza

2021

Total de janeiro e dezembro: 4.513

Média mensal: 376

Média diária: 12



2022

Total janeiro a dezembro: 9.479

Média mensal: 789

Média diária: 25

2023*

Total janeiro a dezembro: 7.478

Média mensal: 1.495

Média diária: 50

*Dados entre janeiro e maio.

Fonte: Autarquia Municipal de Trânsito (AMC)



Uso inadequado da viseira é causa para a maioria das multas aplicadas pela AMC em 2023



Apesar do crescimento exponencial nas infrações relacionadas ao celular, esta não foi a infração mais cometida no trânsito de Fortaleza nos cinco primeiros meses de 2023. De acordo com a AMC, a maior causa de multas foi uso incorreto da viseira do capacete pelos motociclistas, que responde por 16,7% das autuações.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determina que a viseira deve permanecer totalmente abaixada quando o motociclista estiver trafegando. A regra vale tanto para o piloto quanto para o passageiro. Muitos condutores e garupas, porém, costumam circular com a proteção aberta, o que configura infração média.



O descumprimento às regras de segurança viária expõe os motociclistas a lesões mais graves em caso de acidentes no trânsito. Segundo o cirurgião vascular Lineu Jucá, os sinistros envolvendo motos matam sete vezes mais do que acidentes automobilísticos.



“A moto chegou e ficou. Não tem como você ir contra essa realidade, mas por ela ser um veículo perigoso, o condutor fica vulnerável no trânsito. Por isso, a observância das regras deveria ser redobrada entre esses condutores, e não negligenciada”, analisa o médico.



De acordo com a AMC, a segunda infração mais recorrente entre os motoristas na Capital cearense de janeiro a maio deste ano foi o excesso de velocidade, motivo para 16,2% das multas aplicadas. Em seguida aparecem estacionar em locais proibidos (13,8%), conduzir veículos usando calçados inadequados (7,2%) e desrespeitar a sinalização horizontal das vias públicas.