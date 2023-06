Pinacoteca manifesta pesar por morte de mulher após briga de trânsito em Fortaleza

A Pinacoteca do Ceará publicou uma nota de pesar pela morte de Hanna Moreira dos Reis, de 24 anos, que morreu enquanto trafegava de moto ao ser atingida por um carro na manhã desta quinta-feira, 15, no bairro Varjota. Hannah era bombeira civil e fazia parte da brigada do Complexo Cultural Estação das Artes, particularmente, na Pinacoteca do Ceará.



“Manifestamos nossos sentimentos aos familiares, colegas de trabalho, amigas e amigos, todos que conviviam com Hanna. Que as boas memórias possam ser conforto nesse momento de tristeza e dor”, afirmou a Pinacoteca, que destacou que Hanna trabalhava no espaço desde sua inauguração.



A Pinacoteca ainda informou que o velório de Hanna acontecerá em Camocim (Litoral Norte do Estado), cidade natal de sua família.



Saiba Mais



A colisão que matou Hanna ocorreu na rua Manoel Jesuíno, altura do número 556. Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o motorista do carro teria colidido de propósito na moto em que Hanna e o namorado trafegavam.



Eles foram jogados contra carros que estavam estacionados. Hanna não resistiu e foi a óbito ainda no local. O homem foi socorrido em estado grave para o Instituto Dr. José Frota (IJF).



A colisão ocorreu após uma briga de trânsito. O engenheiro Roberto Ayrton Bezerra Ramos, de 53 anos, foi preso ainda no local do crime. Ele foi autuado por homicídio doloso. Roberto aparece como CEO no site de uma empresa de engenharia marítima.