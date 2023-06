Adolescente é apreendido suspeito de matar lutador no bairro Boa Vista

Repórter do caderno de Cidades

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar suspeito de envolvimento no assassinato a tiros de Romário Sauna, de 34 anos. O crime ocorreu na noite de terça-feira, 13, ao lado da Areninha do bairro Boa Vista. Romário chegou a ser socorrido, mas não resistiu.



Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), na manhã seguinte ao crime, por volta das 10 horas, PMs da 3ª Companhia do 19º Batalhão Policial Militar (3ª Cia/ 19º BPM) receberam informações sobre a possível localização do suspeito.

Os militares foram até o bairro Serrinha e realizaram a captura do adolescente ainda em estado de flagrante. Ele foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi lavrado o ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso. A SSPDS não divulgou qual teria sido a motivação do crime.

Romário era praticante de artes marciais. A escola onde treinava publicou uma nota de pesar pelo crime. "Do lado coração partido, do outro mente em paz em saber que, enquanto você estava conosco, você estava feliz em poder fazer algo que gostava, treinar, lutar e tirar algumas frustrações do mundo”, diz a nota.



“A sua simpatia e o seu carinho serão repetidos por nós. Que você tenha o descanso eterno que merece, grande guerreiro".