Fortaleza: Cachorro é resgatado após ficar cerca de 6 horas preso em bueiro de esgoto

Um cachorro que ficou cerca de seis horas preso em um bueiro de esgoto do Conjunto Veneza Tropical, no bairro Itaperi, em Fortaleza, foi resgatado por volta das 19 horas dessa segunda-feira pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). O animal não teve nenhum ferimento.

De acordo com Moacir Parente, 1º tenente do Corpo de Bombeiros e responsável pelo socorro, os profissionais utilizaram um Moto Abrasivo para cortar a viga bueiro, feita de concreto e aço.

O Corpo de Bombeiros resgatou 4.991 animais nos cinco primeiros meses de 2023, um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 4.421 animais foram resgatados.



