500 pares de tênis falsificados são apreendidos em residência de Fortaleza

Após investigação da Polícia Civil nesta segunda-feira, 12, foram encontrados 500 pares de tênis falsificados em uma casa no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.

O material foi apreendido, o proprietário, Gustavo Igor Silva Gomes, foi autuado em flagrante e levado à delegacia do 27º Distrito Policial para assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações da polícia iniciaram com o monitoramento de uma loja virtual que vendia tênis falsificados. Durante as buscas, os policiais civis encontraram a residência do proprietário da loja.



Os tênis imitam modelos de marcas estrangeiras famosas. As caixas, que também replicam o logo dos produtos originais, estavam empilhadas pela casa. O crime contra registro de marca descrito no artigo 190 da lei 9.279/96 tem pena de reclusão de 1 a 3 meses ou pagamento de multa.



A Polícia Civil afirma que deve continuar com as investigações para identificar outras pessoas que possam ter envolvimento com o crime.



Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia do 27º Distrito Policial (27º DP): (85) 3101-5663